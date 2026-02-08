TASAKI從八駿圖找靈感 快樂小馬腳踏祥雲珠事順遂

TASAKI的新春形象廣告以《八駿圖》為靈感，讓駿馬在雲朵間奔騰。（TASAKI提供）

隨著2026丙午馬年的到來，珠寶品牌TASAKI發佈新春形象廣告，取自《八駿圖》的靈感，讓經典的chants系列轉化為極具現代感的東方意境：傳統祥雲的繁複筆畫，被重新詮釋為chants系列的洗練線條；而珍珠彷彿懸浮於流動雲影間，把新年的美好祝願，化作輕盈優雅的迷人姿態。

chants 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠耳環。NT$191,000（TASAKI提供）

《八駿圖》的奔騰氣勢在TASAKI演繹後，將珠寶的優雅線條昇華為飄逸舒展的意象：駿馬們在雲朵間奔騰，靈動身姿與流暢輪廓相映成趣，不僅以創意形式，賦予傳統筆墨新的靈魂，更藉由馬兒奔騰之姿，傳遞馬年「一馬當先」、「前程似錦」的吉祥期許。

廣告 廣告

chants 18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指。NT$121,000（TASAKI提供）

chants系列從花卉的有機線條中汲取靈感，透過璀璨鑽石與金屬架構，勾勒出極具現代張力的珠寶傑作。宛如當代藝術中的祥雲造型，象徵吉祥與順遂；珍珠代表了圓滿，為珠寶注入寧靜而有力的藝術氣息，更是一份最真摯的祝福：在全新的一年腳踏祥雲，「珠」事順遂。

chants 18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠串鍊。NT$263,000（TASAKI提供）

更多鏡週刊報導

魏如萱5度攻蛋首日僅8成滿 小男友Ian行蹤被關注

解鎖父愛日常 玉木宏笑談陪孩子入睡趣事

邵雨薇、王柏傑、李淳重返壽山動物園 《動物園》舉辦粉絲見面會