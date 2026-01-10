TASAKI新年獻禮 珍珠美學勾勒璀璨

隨著2026新年鐘聲響起，日本珠寶品牌TASAKI精選兼具品牌標誌性美學與前衛設計語彙的代表作品，為新的一年注入嶄新朝氣。

TASAKI以經典之作詮釋冬日光采，將品牌引以為傲的阿古屋珍珠，融合細膩的18K金工藝與當代幾何美學，透過純粹而富有結構感的設計，為佩戴者在嶄新一年開啟象徵「步步高升、好運連結」的豐盈新局。

Linkage系列靈感取自TASAKI珍珠養殖場中，具結構感的網籠與幾何形態，將珍珠置於理性而俐落的設計框架之中，象徵新年初始，人與人之間緊密交織的情感與共同成長、彼此守護的情感意象。幾何線條與鑽石光澤相互交織，營造出如海面折射般的層次光影，展現品牌在工藝與設計之間的精準平衡。

透過縮小比例並加入珍珠元素，使整體線條更顯細緻；項鍊與耳環則以極簡結構呈現，彩色寶石與珍珠相互映襯，適合日常佩戴亦能呼應節慶氛圍，成為象徵情誼與祝福的新年贈禮之選。