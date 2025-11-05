TASS亞洲永續供應暨循環經濟會展高雄登場 打造企業邁向淨零轉型的交流平台

TASS 2025亞洲永續供應暨循環經濟會展於高雄展覽館正式啟動。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 亞太區最具影響力的「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」，今年已邁入第六屆，今(5)日起一連三天於高雄展覽館盛大登場，由茵康國際與TASS台灣永續供應協會攜手打造企業邁向淨零轉型的產業交流平台，TASS2025以「綠色轉型 永續未來」為主題，串聯能源、製造、科技、環境與建築五大產業，展現台灣在永續創新與減碳行動上的具體成果，吸引上百家國內外參展商與專業買主共襄盛舉，成為推動永續供應鏈與循環經濟重要的國際交流平台。

開幕典禮今天上午隆重舉行，邀請中央部會代表、國際組織領袖及企業高層共襄盛舉，象徵台灣邁向綠色轉型的關鍵里程碑。安益集團茵康國際總經理曾姿雯表示，TASS2025不僅是一場展覽，更是一個推動能源轉型與永續供應鏈協作的重要平台，讓世界看見台灣的永續行動力，本屆展會涵蓋六大展區、國際論壇、商機媒合、專業參訪等活動，國際採購與供應管理聯盟，共促亞太永續發展。

茵康國際表示，減碳、綠能、永續已經是全球性的課題，亞太區各國都在尋找創新的綠色解決方案，這次展會也吸引來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及香港等重要市場的國際採購團，預期將可促進亞太區域的永續合作與發展。商機媒合創新高，ESG大廠共探合作新機會。除此之外，每一屆的亞洲永續供應暨循環經濟展(TASS)，不僅是展示前瞻技術的平台，也是企業商機媒合的重要場域。

過去五年，展會現場創造近25億的商機媒合，今年TASS2025也邀請到台塑、台電、臺灣永光化學、國喬石油化學、李長榮化學、聯華林德氣體、台灣康寧等多家大型企業，於展會期間與參展商進行商機媒合，並針對ESG解決方案進行一對一深入交流。

國際論壇深入解析永續趨勢，助力企業掌握未來展會三日規劃「淨零轉型解決方案」系列論壇，聚焦建築節能、能源轉型、地熱發電、資源循環與永續供應鏈五大主題。邀請內政部建築研究所、經濟部能源署、日月光、聯合再生能源、英國標準協會(BSI)及多國供應鏈協會領袖同台交流，從政策、技術到實務案例，全面剖析企業邁向淨零與循環經濟的具體路徑，為產業轉型提供可落地的行動解方。

TASS2025匯聚綠能永續、智慧製造、低碳材料與循環創新的最新成果，打造高雄作為「亞洲永續新核心」的舞台。主辦單位表示，本屆展覽不僅展示淨零技術與解決方案，更串聯國內外產業鏈，協助企業掌握碳權交易、綠色採購與ESG永續策略，全面推動產業轉型升級。

主辦單位這次也特別舉辦「台南市永康水資源回收中心及再生水廠」專業參訪活動，該設施首度對外開放，為台灣再生水政策的重要示範場域，透過實地導覽，讓業界深入了解都市污水再生與水資源永續管理的實務經驗。

台灣永續供應協會創會理事長賴樹鑫應邀致詞。 圖：孫家銘攝

「TASS 2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」打造企業邁向淨零轉型的產業交流平台。 圖：孫家銘攝