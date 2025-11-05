TASS亞洲永續供應暨循環經濟會展高雄登場 打造企業邁向淨零轉型的交流平台
[Newtalk新聞] 亞太區最具影響力的「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」，今年已邁入第六屆，今(5)日起一連三天於高雄展覽館盛大登場，由茵康國際與TASS台灣永續供應協會攜手打造企業邁向淨零轉型的產業交流平台，TASS2025以「綠色轉型 永續未來」為主題，串聯能源、製造、科技、環境與建築五大產業，展現台灣在永續創新與減碳行動上的具體成果，吸引上百家國內外參展商與專業買主共襄盛舉，成為推動永續供應鏈與循環經濟重要的國際交流平台。
開幕典禮今天上午隆重舉行，邀請中央部會代表、國際組織領袖及企業高層共襄盛舉，象徵台灣邁向綠色轉型的關鍵里程碑。安益集團茵康國際總經理曾姿雯表示，TASS2025不僅是一場展覽，更是一個推動能源轉型與永續供應鏈協作的重要平台，讓世界看見台灣的永續行動力，本屆展會涵蓋六大展區、國際論壇、商機媒合、專業參訪等活動，國際採購與供應管理聯盟，共促亞太永續發展。
茵康國際表示，減碳、綠能、永續已經是全球性的課題，亞太區各國都在尋找創新的綠色解決方案，這次展會也吸引來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及香港等重要市場的國際採購團，預期將可促進亞太區域的永續合作與發展。商機媒合創新高，ESG大廠共探合作新機會。除此之外，每一屆的亞洲永續供應暨循環經濟展(TASS)，不僅是展示前瞻技術的平台，也是企業商機媒合的重要場域。
過去五年，展會現場創造近25億的商機媒合，今年TASS2025也邀請到台塑、台電、臺灣永光化學、國喬石油化學、李長榮化學、聯華林德氣體、台灣康寧等多家大型企業，於展會期間與參展商進行商機媒合，並針對ESG解決方案進行一對一深入交流。
國際論壇深入解析永續趨勢，助力企業掌握未來展會三日規劃「淨零轉型解決方案」系列論壇，聚焦建築節能、能源轉型、地熱發電、資源循環與永續供應鏈五大主題。邀請內政部建築研究所、經濟部能源署、日月光、聯合再生能源、英國標準協會(BSI)及多國供應鏈協會領袖同台交流，從政策、技術到實務案例，全面剖析企業邁向淨零與循環經濟的具體路徑，為產業轉型提供可落地的行動解方。
TASS2025匯聚綠能永續、智慧製造、低碳材料與循環創新的最新成果，打造高雄作為「亞洲永續新核心」的舞台。主辦單位表示，本屆展覽不僅展示淨零技術與解決方案，更串聯國內外產業鏈，協助企業掌握碳權交易、綠色採購與ESG永續策略，全面推動產業轉型升級。
主辦單位這次也特別舉辦「台南市永康水資源回收中心及再生水廠」專業參訪活動，該設施首度對外開放，為台灣再生水政策的重要示範場域，透過實地導覽，讓業界深入了解都市污水再生與水資源永續管理的實務經驗。
更多Newtalk新聞報導
「海鷗」橫掃菲律賓 ! 救援直升機也墜毀 宿霧慘變廢墟66人罹難 越南嚴陣以待
「圍觀」的軍艦比演習的還多! 四國南海聯合軍演 中出動大量電子偵察艦
其他人也在看
才說三立集團入主是加分，大同總座沈柏延可能被拔掉！傳張榮華換將找來「這組合」，背後目的拆解
百年企業大同(2371)又有人事變化，在三立集團董事長張榮華入主後，張榮華人馬陸續進駐大同集團關係企業董事會，現在傳出大同公司總經理沈柏延將有異動，新人事雖至今仍未公告，但傳聞已引起市場關注。 據了解，張榮華已挖角東元電機總經理張松鑌接手大同新任總座，準備在11月10日就任，張榮華將借重他的專長，讓大同回歸重電本業發展，而張松鑌也將帶進原先在東元的幹部群，希望一掃過去王光祥時代、重資產輕本業營運的發展策略。 日前針對三立入主，張榮華擔任董事長一職，身為「老大同人」的沈柏延，才提到「三立集團加入是加分」，認為可以補足大同以往行銷的弱點，且張榮華重視專業發展和業務拓展，整體而言他認為三立集團加入是加分，沒想到就可能被拔掉換人。今周刊 ・ 4 小時前
「大」驚喜！安平北提釣到龍膽石斑 長153cm重78kg
台南市 / 綜合報導 台南有民眾昨(3)日中午，在安平北 堤 釣魚，結果釣到超大驚喜，竟然是一隻超大尾的龍膽石斑，釣上來之後，釣客躺在旁邊合照，幾乎快要跟人的身型一樣，測量一下，長153公分，重130台斤，大約是78公斤，而這其實已經是第二次釣到。民眾在台南安平北提釣魚，收線轉轉轉，但怎麼好像轉不太起來，一靠近看驚呆了，竟然是好大一隻，龍膽石斑。釣客說：「好囉。」費了好大一番功夫，大家幫忙，終於把魚釣上來，喀擦---進照片，實在真的好大隻，釣客躺在龍膽石斑旁邊，幾乎快跟人身型差不多，測量一下，長有153公分，重130台斤大約78公斤。釣客馮仕學說：「釣魚差不多有10多年了，這隻第二隻，上次那隻142.5台斤(85.5公斤)，這隻130台斤(78公斤)，困難點是，魚要上來時，旁邊要有人幫忙，不然自己一個人沒辦法，我釣魚，沒在賣魚，再大隻，都是殺一殺，大家分享。」原來這已經，不是第一次釣到，這麼大尾的龍膽石斑，釣客分享之前，也曾釣過一隻，大約142.5台斤重，同樣很驚奇，這回又再釣到，馬上跟親朋好友們一起分享，而影片照片PO網後，也掀起大家討論，直呼好厲害，也有網友是海產業者，說估計這隻魚要上萬元，民眾釣魚，意外釣起超大驚喜。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 8 小時前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
扯! 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄
中部中心／李文華 彰化報導真的是方便當隨便！彰化花壇鄉清潔隊，原本24小時開放讓民眾倒圾圾，但因整修工程，改成限時段開放，沒想到，許多民眾無視公告，垃圾直接丟在清潔隊大門，堆成垃圾山！更離譜的還有鹿港的洋仔厝溪，竟然有人載來整車的垃圾，直接丟進河道。晚間六點多，自小客車停在路旁，帶下來一包塑膠袋、再從車裡拽下一大袋，左右張望，四下無人，直接往旁邊溪裡拋丟，丟完趕快溜！另一輛白色自小客車更誇張！一來打開後車背門，我的天啊，塞得滿滿的整車，根本是一輛垃圾車，一男一女動作飛快，一包一包往溪裡拋，一車丟完，回頭又載來滿滿一車繼續丟！整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄（圖／翻攝畫面）離譜的亂丟垃圾就發生在彰化鹿港，洋仔厝溪旁，違法行徑都被5公尺外的土地公廟監視器拍下。依丟棄垃圾量開罰，少則依「廢棄物清理法」開罰1200-6000元；倒了一車又一車垃圾到河川裡的看仔細，依水利法可開罰2萬7500-500萬元； 河川內亂倒垃圾可依水利法可開罰2萬7500-500萬元（圖／翻攝畫面）垃圾亂丟的還有彰化花壇鄉清潔隊，門前被堆得像座垃圾山！清潔隊清得心很累，看到又有人來，趕緊揮手叫他們不是開放時間，麥擱來！花壇清潔隊原本開放24小時丟垃圾，但因整修工程，門口公告限時開放，但卻攔不住民眾「隨時」想丟垃圾的嚮往！相關單位只能繼續勸導，希望民眾守法更要發揮公德心。民眾無視公告24小時改限時開放倒垃圾 彰化花壇清潔隊門口 被堆成「垃圾山」(圖/翻攝畫面)原文出處：太誇張！ 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 彰化花壇清潔隊門口 堆成「垃圾山」 更多民視新聞報導三義保育山坡地遭濫倒 垃圾山面積大如足球場空拍畫面曝光! 苗栗西山垃圾場2個月起火4次花蓮垃圾山再度起火！ 濃煙直竄天際、塑膠燃燒臭味擴散擾居民民視影音 ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進
晶圓代工龍頭台積電全力攻先進製程和先進封裝，業界傳出，台積電將逐步把部分40-90奈米訂單外包給子公司世界先進，除了宣布竹科6吋晶圓二廠停產、2年內逐步退出氮化鎵（GaN）代工業務，先前已經將部分機器設備出售給世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡成立的合資公司VSMC，台積電將資源重點轉向毛利更高業務的方向已定。鏡報 ・ 1 天前
28K防線法人：跌破就是買點
漲多成台股最大利空，再加上營收、財報不確定性浮現，拖累行情腳步，4日盤中雖再見歷史新高28,554點大漲220點及28檔千金股重聚首，但均成曇花一現，終場下跌218點收28,116點跌破5日線，使得本周下半場的台股陷入28,000保衛戰，盤中高低點擴大到520點、震幅1.84％為10月16日以來最大，成交值達6,042億元，不過法人認為，跌破就是買點。工商時報 ・ 14 小時前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！
美股主指在11月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌226點，輝達等大型科技股再度領漲，亞馬遜創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。不過，美股的科技榮景未能延續至今(4)日台股，台股盤中一度創高28554新高點，投資人逢高獲利了結、賣壓傾巢而出，拖累大盤終場重挫218.03點，以28,116.56點作收，跌幅0.77%，成交金額5848.92億元。代表中小型股的櫃買指數更慘，下跌1.76%，收在261.00點，成交金額1401.85億元，失守短期均線。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台肥董事會全票選出張滄郎接董事長、吳音寧沒出席
[Newtalk新聞] 台灣肥料公司原本內定前北農總經理吳音寧接任董事長，不過，外界反彈聲音甚大。昨晚臨時發布由總經理張滄郎接任董事，並於今(4)日董事會全票選出張為董事長。而吳音寧今日沒有出席董事會，選擇在臉書發文稱，「政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」 台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任，人事布局引發外界質疑。吳音寧則透過臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。 不過，台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。行政院長卓榮泰今日上午受訪表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。 台肥公司也於今日召開董事會，通過由總經理張滄郎接任董事長，新頭殼 ・ 1 天前
〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指週二 (4 日) 全面淪陷。鉅亨網 ・ 12 小時前
事業第二春！泰山前董座 創立貓寵品牌
看好寵物市場商機與日俱增，加上個人愛貓、養貓，前泰山董事長詹岳霖在退出泰山經營後，開創事業第二春，3日宣布與水產供應商隆順漁業旗下順億合資創立「愛貓一生」，於屏東農業科技園區斥資超過3億元設廠，總計三條生產線，目前先開一條生產線，一年目標3億元，未來三產線全開可達4倍產能。工商時報 ・ 1 天前
熱門股／台積電再上高峰 造王者1+14檔一次看
台股3日上漲101.24點，漲幅0.36%，指數終場收在28334.59點，成交金額5632.38億元。保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，APEC川習會落幕、雲端服務供應商財報季後凸顯AI需求延續強勁、台股10月大漲逾2400點，以及歷年11月台股上漲機率近9成等利多因子，可望帶動台股持續上演多頭行情，但因為短線漲幅已大，須留意短線修正的可能，建議挑選績優、具業績題材之權值股。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
法國虎鯨、海豚困廢池！見無人機立刻「積極表演」 心碎畫面曝
由於法國政府在2021年通過了禁止鯨豚表演的法令，位於坎城附近的「Marineland Antibes」水族館今年1月就正式關閉，不過，也因此造成鯨豚無處收容的窘況，動保團體日前也公布空拍影片，只見數隻鯨豚被困在藻類蔓生的廢池裡，牠們一看到無人機以為希望來了，立刻開始積極表演，心碎畫面曝光，令人憂心。鏡報 ・ 4 小時前
聯發科首例5G-Advanced衛星寬頻實網連線
[NOWnews今日新聞]聯發科與歐洲太空總署、Eutelsat、AirbusDefenseandSpace、SHARP、工研院、Rohde&Schwarz攜手合作，成功運用Eutelsat的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
EPS高達21.67！這電子大廠「霸氣賺兩股本」聲勢狂飆 PCB族群同步起漲、AI概念股全線沸騰
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導MSCI季度調整進入最後倒數，市場氣氛全面升溫。法人預期，台灣指數在第3季表現亮眼，台股與MSCI台灣指數漲幅皆居新興市場前...FTNN新聞網 ・ 22 小時前