TASS 2025資源循環講座 鋰電池產業協會理事長陳奕潔：能源需改變格局邁向永續

為推動關鍵資源循環再利用、打造綠色永續產業鏈，TASS2025亞洲永續供應+循環經濟會展現於高雄展覽館盛大舉辦，11月7日進行「淨零轉型解決方案-資源循環講座」，邀請「台灣鋰電池資源產業協會」理事長﹑國內環保指標產業-「銘福集團」副董事長陳奕潔進行「改變現有能源格局走向永續」專題演講。

陳奕潔指出，隨著氣候變遷加劇與全球減碳浪潮興起，能源轉型已成為各國發展的共同課題，其中鋰電池在電動車與儲能系統的應用中扮演關鍵角色，但隨著鋰電池市場快速成長，退役電池帶來的資源浪費與環境衝擊，也成為產業發展的一大瓶頸。退役鋰電池中蘊含鈷、鋰、鎳、錳、銅等關鍵金屬，若無妥善回收，不僅造成資源流失，更增加對進口原料的依賴與風險。

圖說：陳奕潔分享集團旗下相關環保事業循環經濟發展經驗，達成「零廢棄」「全資源化」目標。（圖片來源：鋰電池產業協會提供）

陳奕潔除了分享集團旗下相關環保事業循環經濟發展之經驗，也闡述如何以潔淨低汙染方式營運，將資源物有效回收再利用，及如何將難以去化之衍生物透過集團一條龍產業鏈方式完全處理利用，達成「零廢棄」﹑「全資源化」之最高目標。並探討如何透過材料精煉、製程創新及數位化管理技術，讓鋰、鈷等關鍵戰略金屬得以在國內循環應用，建立自主安全的供應鏈，降低進口依賴，協助我國產業掌握綠色經濟轉型契機。

面對2050淨零排碳的全球目標，陳奕潔表示，循環經濟產業不僅是環保議題，更是產業競爭力與能源安全的重要基石。台灣正積極透過政策、技術與產業合作，推動從生產到回收的綠色閉環，打造低碳永續的經濟模式。此次淨零轉型解決方案-資源循環講座的舉辦，象徵我國在綠色能源轉型道路上邁出關鍵一步，為循環經濟注入新動能，共同加速布局永續未來。

圖說：陳奕潔表示，循環經濟產業不僅是環保議題，更是產業競爭力與能源安全的重要基石。（圖片來源：鋰電池產業協會提供）

