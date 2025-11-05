TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展 5日高雄登場

圖說：TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展6日高雄登場。（圖片來源：茵康國際提供） 永續產業盛會「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」5日於高雄展覽館盛大開幕，由安益集團茵康國際與台灣永續供應協會共同主辦，，TASS2025以「綠色轉型 永續未來」為主題，集結能源、製造、科技、環境與建築五大產業鏈，串聯國內外企業參展，展期至7日止，成為推動台灣綠色轉型與循環經濟的重要平台。

開幕典禮邀請多位中央與地方長官出席。台灣永續供應協會創會理事長賴樹鑫致詞指出，TASS自創辦以來，秉持推動綠色轉型與循環經濟的長期承諾，六年來已成為亞太區最具影響力的永續交流平台，期盼各界攜手深化產業鏈合作，讓永續成為台灣的競爭力。

廣告 廣告

圖說：TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展6日高雄登場。（圖片來源：茵康國際提供） 環境部資源循環署副署長許智倫指出，循環經濟與淨零轉型不僅是科技議題，更需結合地方創生與人文關懷，環境部將持續透過「8+N循環產業聯盟」推動產學合作，並修法完善循環政策，打造友善創新與投資的永續環境。

高雄市副秘書長王啓川則強調，高雄正全力推動工業減碳、能源效率及資源再利用，透過智慧製造與跨部會合作，將工業「碳負債」轉化為「綠資產」，展現高雄成為亞洲永續新核心的決心。

經濟部產業發展署副組長葉繼開表示，面對國際碳關稅與市場挑戰，經濟部以出口融資、AI導入與中小企業輔導團等方式推動節能減碳與產業轉型，今年更以「經濟部專館」呈現超過20項永續成果，展現產業升級的新動能。

圖說：TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展有包括三地能源等多家知名廠商參展。（圖片來源：記者呂宗正拍攝） 展會三日規劃「淨零轉型解決方案」系列論壇，邀請內政部建築研究所分享淨零碳建築政策推動方向與建築能效提升策略；日月光以企業減碳實務為例，剖析製造業如何導入AI與循環管理強化供應鏈韌性；英國標準協會（BSI）則介紹國際碳管理與供應鏈驗證標準，協助企業銜接全球淨零規範。透過產官學機構的交流與實務分享，深入探討淨零行動策略與碳權管理，協助企業掌握綠色轉型新契機。6日下午地熱發電論壇，邀請能源署、環境部、經濟部、台灣地熱資源發展協會、日成科技、成功大學等單位與企業分享與探討台灣地熱發電的未來。

TASS2025展期三天除主題論壇外，還設有商機媒合會與專業參訪，預計吸引上萬名產官學研代表參與。主辦單位表示，本屆展會不僅展示永續技術與創新方案，更是推動產業鏈從低碳製造走向綠色競爭力的實質行動，邀請全民一同見證台灣邁向淨零新時代。展覽最新消息請至官網www.tassasiaexpo.com/ 查詢。

更多品觀點報導

佛光山大學校長論壇登場 全球137學者匯聚佛學與永續對話

高市水利局推動校園環境教育 培養小小水環境守護者

