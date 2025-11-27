TAZA領軍出席新加坡年會 動保研究驚艷國際

2025年東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）年會日前盛大舉行，台灣動物園暨水族館協會（TAZA）出團人數創歷年新高。（圖／台灣動物園暨水族館協會）

2025年東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）第33屆年會，日前於新加坡盛大舉行，吸引世界約450位動物園與保育專業人士齊聚。今年以「為未來培力，共同守護野生動物」（Building Capacity for the Future, Protecting Wildlife Together）為主軸，強化動物照護與國際合作交流。台灣動物園暨水族館協會（TAZA）由賴振融理事長率54位代表團員與會，人數史上最高，展現賴理事長推動TAZA邁向國際的行動力，及台灣在全球動物保育領域的影響力。

廣告 廣告

國際交流成果豐碩－台灣表現亮眼

台灣動物園暨水族館協會理事長賴振融表示，台灣動物園暨水族館協會（TAZA）近年積極推動國際動物外交，繼去年主辦SEAZA年會後，目前已成為SEAZA中會員數最多的國家。此次年會中，台灣動物園暨水族館協會（TAZA）於族群管理委員會內三大組別中擔任要職，台灣更有六家會員代表，進行十五個教育、動物福祉、行為訓練與醫療等主題的研究發表，顯示台灣在珍稀物種保育與教育推廣的實力。

多元研究發表－進軍國際族群管理舞台

本次台灣動物園暨水族館協會（TAZA）會員，展現多項研究成果，六福野生動物園分享瀕危犀牛保育與教育實踐；台北市立動物園發表遊蕩動物研究與穿山甲救傷研究；國立海洋生物博物館則以藍鯨重生與鯨豚展示詮釋為題，探討水族教育；頑皮世界野生動物園，探索成年馬來長吻鱷，如何在運輸時也能兼顧動物福祉。同時，農業部生物多樣性研究所及Xpark都會型水生公園也透過展區海報說明，分享研究成果。此外，台北市立動物園與六福野生動物園也獲邀擔任SEAZA族群管理委員會要職，出任犀牛、斑哥羚羊與黑猩猩族群管理計畫協調人，未來將參與規劃國際物種調度事務及研究工作坊事宜。

動物外交－推動跨國保育合作

台灣動物園暨水族館協會（TAZA）團隊積極與各國動物照護人員、獸醫師深度交流，拜訪新加坡動物園，獸醫中心、營養調配室與動物獸舍等處，交流專業技術並拓展國際視野。也與日、韓等亞洲5國，建立動物血緣管理與跨國合作的基礎，投入珍稀物種永續保育，持續拓展跨國連結，朝向全球物種守護與提升動物福祉的目標邁進。

更多中時新聞網報導

曾莞婷找回自己挺過2年低潮

足球》拜仁傳奇訪台 拉菲尼亞不忘初心

福衛八號齊柏林衛星 今晨發射升空