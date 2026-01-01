TBCA持續推動乳癌防治倡議
中華民國乳癌病友協會（TBCA）整合病友訪談、政策研討及國際交流成果，提出今年度四大乳癌政策倡議，聚焦早期治療可近性、三陰性乳癌治療突破、晚期用藥限制、跨國防治經驗、職涯支持制度，期盼政府持續強化乳癌政策，以更完整的醫療體系提升女性健康與生活品質。
黃淑芳理事長正面肯定過去一年政府對乳癌的關鍵投入，無論是在新藥給付、改善給付限制或癌友生育保存等，都對乳癌病友有實質幫助，讓癌友看見未來。不過，每年乳癌病友人數持續增加，粉紅灰犀牛也尚未制度化解決，協會將進一步聚焦癌友權益的制度完整性與永續性努力，從癌藥基金與健保的清楚分工、用藥決策納入病友正式參與，到職涯支持與生活重建的政策落實，持續推動從治療到生活的全人照護。
根據癌症登記資料，透過篩檢發現乳癌的女性，有近六成為早期乳癌。但許多對早期乳癌療效顯著的用藥，只有在晚期使用時才能吃到健保藥。早期病友仍面臨自費治療負擔沉重、用藥選擇受限等問題。TBCA呼籲政府比照NCCN指引，使早期病友能取得適當的治療用藥，避免因財務負擔影響療效與存活率。
三陰性乳癌惡性高、復發率高，過去多年健保僅給付化療，使病友難以負擔。今年六月，免疫藥物輔助治療與PARP抑制劑納入健保，成為台灣乳癌治療重要的里程碑。讓病友能在黃金時間內接受完整治療，不再因經濟壓力錯失治療機會。協會呼籲政府持續縮短新藥納保時程。
協會於五月公布「晚期乳癌病友願望清單」，揭露四大困境：新藥納保不夠快、用藥限制過嚴、治療成本高、缺乏心理與生活支持。許多病友仍因預算不足無法使用有效藥物，或因健保給付限制面臨「看得到卻吃不到」的矛盾。協會建議健保署加速審查乳癌新藥、放寬用藥規定，使治療可及與健保永續並行。
與香港、新加坡、馬來西亞病團的交流中，顯示亞洲乳癌好發年齡普遍更年輕，且各國在心理支持、偏鄉服務、科技應用上各具特色。台灣在公費乳篩上具領先優勢，但在治療工具多元化與病友數位支持服務方面仍有進步空間。
乳癌多發生於四十五至六十四歲的職場活躍族群，病友常因體能下降、重大傷病卡標籤化、請假困難與復發焦慮而面臨重返職場的障礙。協會提出：建立職涯回歸方案、調整病假制度、推動癌友友善職場培訓、明定合理調整義務，以及設置企業獎勵機制。
乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，也是家庭與社會不可忽視的健康議題。TBCA期盼逐步建構從預防、診斷、治療到生活重建皆無縫銜接的照護體系，使每位病友都能獲得公平、有尊嚴且可持續負擔的照護。協會將持續以病友需求為核心，與政府、醫療團隊及社會共同前行，迎接更完善的二○二六乳癌照護願景。
