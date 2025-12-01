TBS 剔邦饈 Teppanyaki 精品級鐵板料理 × 彈性包場服務×企業尾牙新亮點

圖▲【日本和牛】精選油花細緻的日本和牛，以鐵板封存肉汁與香氣，不需過多調味，便能展現肉質本身的細膩。

【記者張嘉誠／綜合報導】

歲末年終將近，企業紛紛著手規劃年度尾牙、春酒與商務活動。位於台北東區核心地段的 TBS 剔邦饈 Teppanyaki，今年推出全新歲末企業饗宴方案，以精品級無菜單鐵板料理、可容納 35 人的彈性包場空間，以及高度客製化服務，成為企業聚餐與各式活動的新焦點。

TBS 剔邦饈以「剔・邦・饈」為品牌理念，象徵：剔——精準火候演繹頂級食材本味、邦——融合多國料理元素打造世界風味、饈——以山海珍味堆疊出層次豐富的味覺體驗。餐廳自開幕以來深受商務客層青睞，今年更特別強化企業服務，鎖定主管宴請、部門慶功、品牌活動等多元需求。Jet 餐廳主理人表示：「我們希望讓企業在歲末聚會中，不僅能享受高品質餐點，更能感受到被照顧的儀式感。TBS 不只是提供美食，而是把每一場餐會，打造成能體現企業文化與價值的專業餐飲體驗。」

廣告 廣告

圖▲紫蘇・安康魚肝・煎餅。

頂級鐵板料理打造企業儀式感 展現精品級美學

餐廳以高端食材為核心，融合鐵板燒的火候美學與國際料理語彙，每道皆具備「上得了檯面、吃得出層次」的特色，適合企業宴請重要賓客。近期推出「百搭的藝術：無國界料理」9道精緻菜色令人無比驚豔，亮點菜色包括：

【紫蘇・安康魚肝・煎餅】以香氣鮮明的紫蘇開場，搭配質地細膩的安康魚肝，以薄煎餅平衡口感。層次恰到好處，帶出開胃小品的輕盈與深度。

【酸種麵包・油封蛋黃・芝麻葉・牛血葉】主廚以酸種麵包為底，包覆油封蛋黃的濃郁與滑順，搭配芝麻葉與牛血葉，創造出苦韻與溫潤交織的風味，展現充滿現代感的前菜。

【紅玉雞・椰奶・珊瑚菇・蒜蕈】選用肉質細緻的紅玉雞，以椰奶的柔香與珊瑚菇的脆嫩提升整體香氣，蒜蕈更添深度，呈現如湯品般溫暖的層次。

圖▲小卷・燒烤紅甜椒醬・羅美・阿根廷青醬・切達起司。

【小卷・燒烤紅甜椒醬・羅美・阿根廷青醬・切達起司】鐵板高溫鎖住小卷鮮甜，搭配燒烤紅甜椒醬與清爽的阿根廷青醬，香草的氣味既明亮又百搭，切達起司則讓口感更加圓潤。

【龍蝦半尾】選用新鮮龍蝦，以鐵板火候精準掌控，保留最原始的海味與彈性。僅以極簡手法呈現，強調海鮮最動人的純粹與厚度。

【鮑魚・鮭魚卵・甜菜根・蘋果・青蘋果・南瓜子・百里香】透過鐵板香煎鮑魚的香氣堆疊，結合鮭魚卵的鹹鮮爆發，甜菜根與蘋果賦予酸度與果香，南瓜子帶出堅果層次，整體結構立體而精準。

【金鯧魚・叻沙醬・川七・檸檬】金鯧魚以鐵板微煎至外皮酥香、內裡柔嫩，搭配以椰香與辛香料層層堆疊的叻沙醬，呈現濃郁而不膩的南洋靈魂，檸檬的明亮酸度則為料理注入熱帶的輕盈節奏。

【伊比利豬・黑醋栗・檸檬優格・玉米筍・龍鬚菜・酸紫洋蔥・迷迭香】以伊比利豬的油脂香氣作為主軸，黑醋栗與檸檬優格打造風味對比，玉米筍與龍鬚菜增添清爽層次，酸紫洋蔥與迷迭香則讓香氣更加立體。

【日本和牛】精選油花細緻的日本和牛，以鐵板封存肉汁與香氣，不需過多調味，便能展現肉質本身的細膩、柔軟與餘韻。

Jet 主理人補充：「每道料理設計的出發點，就是讓企業主人能夠放心邀請貴賓—讓賓客吃得滿意、主人臉上有光，這是我們最重視的餐飲價值。」

圖▲金鯧魚・叻沙醬・川七・檸檬。

東區核心精緻空間：35 人包場、半包空間、客製化服務

TBS 剔邦饈位於台北東區精華地段，交通便利，並以企業聚會最重視的「私密性、儀式感與彈性配置」打造全方位空間。餐廳可容納 35 人以內的團體包場，適合企業尾牙、春酒、新品體驗會等商務聚會。館內具備多座鐵板燒台，賓客可近距離欣賞主廚即席料理，提升活動的沉浸感與記憶點；另設有半獨立包廂感區域，提供更高的私密度，適合主管聚餐、部門慶功或 VIP 客戶接待。TBS 亦提供依預算客製化菜單與流程設計，從菜數配置到活動動線皆可量身調整。Jet 主理人表示：「企業聚會的核心是體面與體貼，我們希望從動線、排餐到服務節奏，都讓客戶感受到最安心、最專業的安排。」TBS 剔邦饈打造兼具美味、質感與專業的高端餐會場域。無論是年度尾牙、春酒、主管宴請、客戶答謝餐會，或品牌小型活動，餐廳均能以頂級料理與細膩服務滿足企業多樣需求，成為今年歲末聚會市場的矚目選擇。

TBS 剔邦饈 Teppanyaki

地址：台北市大安區忠孝東路四段 216 巷 8 弄 6 號

電話：0982 887 848（周一公休）

FB：https://www.facebook.com/teambangshow?mibextid=JRoKGi