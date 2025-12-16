TBSA 推寒假教師 AI 賦能研習營 「AI 成為助教，而非新的負擔」

【記者 沁諠／台北 報導】隨著生成式 AI 成為學生作業與報告的常用工具，教學現場的挑戰逐漸從「是否使用 AI」轉向「如何確保內容品質與思考深度」。TBSA 指出，多數學生因缺乏結構化思考與提問能力，容易導致 AI 輸出內容空泛、缺乏邏輯，甚至出現錯誤資訊；教師需投入更多時間糾正與補強，也可能影響課堂討論深度與整體教學品質。

為回應此趨勢，社團法人台灣商務策劃協會（TBSA）推出「TBSA 2026 寒假教師 AI 賦能研習營」，以「真實教材實作」為核心，協助大專教師建立「一套可複製的 AI 教學框架」，讓 AI 成為教學助教，而不是新的負擔；並協助教師更高效完成 AI 素養教育與學生思考引導兩大任務。

研習分為兩場線上工作坊（Google Meet），每場 4 小時、限額 20 名；課後將提供研習證明與可帶回課堂使用之教學資源，並邀請參與者加入 TBSA 教師 AI 教學共備社群進行交流。TBSA 亦指出，課程產出物可作為教師撰寫教學實踐研究計畫、教學評鑑佐證文件或系所課程精進報告之附件使用。（照片翻攝畫面）

活動頁與報名資訊：https://www.tbsa.tw/p/412-1141-2908.php