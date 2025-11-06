TCCF文化內容創意大會 南投縣府強力媒合國內外影視音業者到南投拍片

南投縣府新聞及行政處長蔡明志（中）帶領團隊參加TCCF文化內容創意大會，全力行銷南投。（圖南投縣政府提供）

記者劉晴文／南投報導

由文化內容策進會舉辦的TCCF文化內容創意大會，是亞洲最受矚目的內容產業盛會，自大會二0二三年首度開放縣市協拍單位參加，南投縣政府即以「南投拍片好所在」為主題參展，今年三度參展，展現質量兼具的豐富實績，希望引起更多業者青睞，並至南投取景拍片，持續帶動影視音產業發展。

南投縣府新聞及行政處長蔡明志表示，兩年多來，南投成功吸引包括美國、新加坡、印尼及國內外影視音業者七十餘個劇組洽詢，表達合作意願，其中有二十八個劇組完成拍攝上映，今年十月三日上映，主要場景在南投日月潭的電影《突破：3000米的泳氣》就是其中一例；另外，受到影視業者高度關注，即將在年底上映的台韓愛情電影「那張照片裡的我們」，是由李沐和擁有國內眾多影迷的韓國知名演員振永主演，也在縣府全力協調相關單位下，在竹山鎮封街完成拍攝。

廣告 廣告

二0二五TCCF創意內容大會在南港展覽館二館舉辦，自四日起為期四天，期間舉行提案大會、論壇、市場展及多場創意內容活動，有來自世界各地的國內外影視專業、公協會代表、電視台、科技業與跨域創新產業代表參展，匯聚全球百餘家機構、共一一二個展位，其中法國再次設立國家館，韓國除首度設立國家館，韓國文化產業振興院更首度率團來臺參展，顯見臺灣內容產業在亞洲內容市場的高度影響力與國際重視程度，而各縣市政府的協拍單位更是影視產業製作不可或缺的推手，今年共有八個縣市參展。

蔡明志指出，藉由參展平臺媒合及有效提升協拍能，南投協拍已獲影視音業界好評及口碑，業界人士洽詢較往年更顯熱絡，文化部長李遠也到展位瞭解縣府協拍流程。七日大會重頭戲「沙龍舞台」，將以「我們做到了We made it happen」Slogan為主軸簡報，展現南投協拍質量兼具的豐富實績。