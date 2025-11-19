TCFA號召32家知名連鎖品牌 升級AI在地服務

32家品牌與7家科技夥伴共同倡議「智慧×永續×在地」以AI強化營運決策、以ESG落實永續承諾。

在經濟部商業發展署指導下，由台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦的第六屆「2025 Chill Go品牌共融─AI啟動在地服務升級」論壇暨策展於日前盛大舉行，號召32家領航的連鎖品牌共同倡議：品牌共融，AI啟動在地服務升級，並有七家優秀科技夥伴展出最新解決方案，從AI應用、永續行動到在地消費，全面開啟台灣連鎖產業邁向智慧永續融合的新時代。

自2020年首屆「Chill Go」動以來，這場由台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）發起的產業盛會，連續六年引領台灣連鎖業逐步轉型。從首屆強調「數位啟動」，帶動業者踏上轉型起點；到「品牌升級」與「共融創新」，推動產業思維更新；再到「永續行動」與「智慧連結」，深化品牌責任與跨界合作；直至今年「AI啟動在地服務升級」，象徵產業正式邁入AI落地與永續並進的新階段。

台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠表示：「六年來，Chill Go陪著連鎖業在市場變化中尋找新動力，也讓業者在不同階段看見趨勢方向、形成產業共識，持續推動整體服務創新升級。」

台灣連鎖產業年產值超過三兆元、總店數突破十一萬家，涵蓋零售、餐飲、旅遊、醫藥等多元業態，是國內服務經濟的主力軍。AI與ESG正同時重塑產業結構：AI推動營運效率與顧客洞察，ESG強化品牌韌性與社會連結。兩者結合，讓連鎖產業不只更有效率，也更具永續競爭力。本屆Chill Go以「智慧、在地、永續」為核心，提出四大倡議，串聯全國性連鎖品牌共同行動。包括：在地通路─通路進化新格局、在地服務─人機協作新日常、在地永續─綠色行動新世代、在地消費─在地特色引領新消費。

蔡德忠理事長表示：「AI讓品牌看見新的效率邏輯，ESG讓品牌建立長期價值。ChillGo六年來推動的，不只是技術交流，而是一場連鎖產業的創新升級。未來協會將帶領連鎖品牌，以智慧為翼、以永續為心，啟動下一階段的成長飛躍，迎向AI驅動的嶄新時代。」