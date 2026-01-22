TCL結盟Sony「挑戰三星」撼動電視版圖 台廠供應鏈訂單大洗牌

全球電視產業將迎來重大權力轉移，中國家電巨頭TCL與日本大廠索尼（Sony）正式簽署備忘錄，計畫成立合資公司整合家庭娛樂業務。根據TrendForce發布的最新報告，此舉預計將推升雙方於2027年的合併市占率挑戰全球龍頭三星電子。在台廠供應鏈方面，隨著鴻海近年逐步淡出電視代工領域，新公司訂單預計將轉移；而友達光電則可望在高階面板供應上取得更多機會，成為主要受惠者。

劍指全球龍頭 TCL與Sony的戰略互補

這項備受矚目的合作案，目標於今年3月底前完成最終協議，雙方將成立一家由TCL持股51%、索尼持股49%的合資公司。TrendForce指出，這不僅是品牌的結合，更是技術與供應鏈的深度互補：TCL擁有龐大的Mini LED供應資源與面板產能，而索尼則擁有頂尖的品牌形象與高階技術。

TrendForce表示，從市場版圖來看，TCL近年憑藉成本優勢與資源整合，2024年已躍居全球第二大電視品牌，2025年出貨量估達3,100萬台。一旦接手索尼業務，預估到了2027年，雙方合併市占率將逼近兩成，直接威脅長期霸主三星電子的地位。這也將成為索尼高階產品轉向Mini LED技術的重要轉捩點，長期來看，索尼更將成為TCL集團面板產能的重要出海口。

面板供應鏈受惠 友達高階產品扮要角

台廠在供應鏈中的角色也隨之變動，其中面板大廠友達光電前景看好。TrendForce分析，索尼向來主攻中高階市場，對面板品質要求極高。由於友達近年與TCL強化合作關係，在合資公司成立後，憑藉著技術優勢，友達有望在高階面板的供應比重上顯著提升，帶動出貨規模回升。

此外，TCL集團旗下的面板廠華星光電（TCL CSOT），預期將在合資架構下扮演最關鍵的供應角色。隨著採購策略的高度整合，華星光電將獲得更穩定的訂單來源，進一步擴大其在全球面板市場的影響力。

代工版圖重組 鴻海淡出、MOKA順勢接手

在整機組裝（OEM）領域，生產體系將出現結構性改變。TrendForce報告特別點出，索尼過去的電視生產模式中，外包比重約占55%，其中鴻海長期掌握約八成的代工訂單。

然而，報告分析指出，由於鴻海近年來的策略是「逐步淡出」電視代工市場，這給予了新合資公司調整供應鏈的契機。TCL旗下的代工廠茂佳科技（MOKA）正積極擴張產能並進軍國際品牌代工，在鴻海淡出的背景下，MOKA預計將順勢成為新索尼品牌的主力代工廠，未來的製造體系將呈現更明顯的「TCL化」趨勢。

日系品牌退場確立 中國廠市占將過半

從產業歷史縱深觀察，日系品牌曾一度掌握全球近40%的電視市占率。但在中國品牌強勢崛起與價格競爭下，包括東芝（Toshiba）、船井電機（Funai）、松下（Panasonic）等日系大廠，先後選擇出售或授權電視業務。

TrendForce表示，索尼電視出貨量自2010年高峰後逐年下滑，預估2025年市占率僅剩1.9%，規模難以獨自與主流品牌抗衡。隨著TCL與索尼的合資公司預計於2027年4月正式啟動，中國品牌在全球電視市場的合計市占率將進一步向五成邁進，顯示全球電視產業的主導權轉移已成定局。