《TCN》打造重磅節目《台灣前線》

▲ 《台灣前線》Podcast 節目由葛來儀、許毓仁聯手主持。（圖／TCN）

[NOWnews今日新聞] 《眾媒橘子》旗下全新數位英文新聞平台《TCN》（Taiwan Current News）宣布，隆重推出重量級 Podcast 節目《台灣前線》（Taiwan Frontlines）。節目聚焦科技、國安、外交與經濟韌性等議題，從台灣觀點出發，邀請全球具影響力的決策者與領袖，深度剖析台灣在全球權力轉變中的關鍵角色。

《台灣前線》由前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁與美國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）聯手主持。首集更重磅邀請到《晶片戰爭》作者Chris Miller，除了針對川普新任期下的半導體變局給出分析，也深入探討目前圍繞在美中台的「矽盾」角力。

「矽盾」真相！全球經濟生存的關鍵護城河

在訪談中，Chris Miller針對「矽盾」（Silicon Shield）提出了深刻洞察。他認為矽盾的本質並非單向的防禦，而是基於全球對台灣先進技術的「結構性依賴」，而中方能否傾全國之力「後來居上」？

AI浪潮下「台灣角色更重要」？

Chris Miller也指出，隨著國際局勢變化，台美雙方已從過往的買賣關係，演變為供應鏈 DNA 的深度交織，而AI浪潮更讓擁有半導體垂直產業鏈的台灣奪得先機。

《台灣前線》盼放大台灣聲量！

主持人許毓仁表示：「台灣生產全球超過九成的先進晶片，早已不是區域議題，而是全球關鍵節點。我們希望透過這個節目，邀請全球最具影響力的領袖，從台灣觀點出發，放大台灣的全球影響力。」

《台灣前線》首集將於台灣時間 1 月 14 日於《NOWNEWS今日新聞》官方 YouTube 上線，敬請鎖定觀賞。

