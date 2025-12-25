TCO樂音致敬一代宗師 重溫閔惠芬《弓弦人生》

記者黃朝琴／臺北報導

TCO臺北市立國樂團《弓弦人生：閔惠芬的二胡傳奇》音樂會，本月27日將於臺北市中山堂中正廳獻演，邀請閔惠芬3位優秀弟子，包括趙劍華、程秀榮、張舒然，以琴為語續寫師恩傳承，橫跨新加坡、香港與臺灣3大名家共演，並由與閔惠芬共事多年的指揮家瞿春泉執棒，再現當年作品的經典詮釋，緬懷一代二胡大師閔惠芬，向她深沉動人的琴藝人生致敬。

除了廳內跨越時空、情感豐沛的音樂盛宴，當晚擇定大廳推出「閔惠芬文物展」，情商音樂會導聆與主持的劉峻正醫師，提供閔惠芬的寶貴文物，包括閔惠芬監製的老紅木二胡樂器、早年錄音的黑膠唱片、專輯錄音帶、教材、簽名節目冊、舞台影像資料、演出媒體報導，以及閔惠芬以毛筆題字的書信與詩作，值得熱愛國樂的觀眾細細品味。

北市國表示，一代二胡宗師閔惠芬是一個時代的聲音、好幾代人的國樂記憶，她的一生，毫無保留地交給二胡，對二胡藝術發展做出卓越貢獻。對國樂音樂家與樂迷而言，她的二胡訴盡人間悲喜，也在舞臺內外，陪伴無數學習者、聆聽者走過人生片段。

北市國指出，12月27日適逢閔惠芬80歲冥誕日，特別策畫《弓弦人生：閔惠芬的二胡傳奇》音樂會，邀請3位承襲閔惠芬藝術精髓的弟子，以傳承之心演繹恩師的經典曲目與創作，展現閔惠芬獨特的藝術魅力，透過樂曲重溫她深沉動人的琴藝人生，也向這位的巨匠致敬。

《弓弦人生》音樂會由新、港、臺三大名家共演，除了新加坡華樂團二胡首席趙劍華，還有胡琴名家、現為香港城市中樂團藝術總監程秀榮，以及臺灣知名二胡演奏家，曾任北市國樂團首席的張舒然。其中，趙劍華是閔惠芬第一個學生，他表示，閔惠芬非常要求文化素養，每次上課前得先背3首唐詩才可以上課，這讓他一生受用。

演出曲目部份，包括顧武祥、孟津津（瞿春泉編曲）的《喜送公糧》；張曉峰、朱曉谷的二胡敘事曲《新婚別》；東北民間樂曲（黃海懷移植）的《江河水》；劉文金的《長城隨想》二胡協奏曲；閔惠芬主旋律編曲、瞿春泉樂團編曲的《洪湖主題隨想曲》；以及閔惠芬、瞿春泉的《音詩－心曲》等。

這場演出邀請北市國榮譽指揮瞿春泉親自執棒，他與閔惠芬共事多年、情感深厚，瞿春泉的加入，將帶著樂迷走進時光隧道，重現當年閔惠芬作品最為經典且雋永的詮釋，引領聽眾品味一代宗師的大家風範。

閔惠芬的演奏音容兼備，深掘樂曲內涵，1975年起，她開創性探索「器樂演奏聲腔化」，將傳統戲曲與古典音樂的聲腔藝術融入二胡演奏，開創二胡藝術的新理念。除此，閔惠芬演奏踏遍國際，1973年美國費城交響樂團指揮大師奧曼迪讚譽她為一個「超天才的二胡演奏家」。

1977年，她演奏的《江河水》使日本指揮大師小澤征爾感動得伏案慟哭，稱其「拉出了人間悲切，聽起來使人痛徹肺腑」。多年來，她首演多首大型二胡協奏曲，鑽研戲曲音樂，將其融入二胡演出。1981年閔惠芬罹患癌症，做過多次大手術和數十次化療，但她個性堅強樂觀，仍持續登臺演出，將其一生奉獻給二胡。

北市國《弓弦人生：閔惠芬的二胡傳奇》音樂會，3位承襲閔惠芬藝術精髓弟子，演繹恩師曲目與創作，重溫她深沉動人的琴藝人生。（北市國提供）

新加坡華樂團二胡首席趙劍華，是閔惠芬第一個學生。（北市國提供）

胡琴名家、現為香港城市中樂團藝術總監程秀榮。（北市國提供）

臺灣知名二胡演奏家，曾任北市國樂團首席的張舒然。（北市國提供）

指揮家瞿春泉親自執棒，他與閔惠芬共事多年，再現當年作品的經典詮釋。（北市國提供）