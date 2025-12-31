TCO紀念瓊瑤音樂會 聽見不一樣大時代

記者黃朝琴／臺北報導

TCO臺北市立國樂團「讓我的歌把你留住」瓊瑤紀念音樂會，明年1月16、17日中山堂演出3場次，江振豪指揮，沈冬導聆及主持，除知名歌手殷正洋、方季惟演唱，也找來阿卡貝拉帶來無伴奏合唱，詮釋《月朦朧鳥朦朧》，讓聽眾感受饒富新意的聽覺體驗，期待樂迷以不同角度認識瓊瑤的作品。

北市國團長鄭立彬表示，瓊瑤作品影響華人世界好幾個世代，重要性不言而喻，作家瓊瑤逝世滿1年，這場音樂會向瓊瑤致敬，邀請臺大音樂學研究所教授沈冬策劃，獨特選曲要讓樂迷聽見不一樣的瓊瑤。非常期待沈冬以瓊瑤在文學及影視作品的成就，延伸她在臺灣流行音樂發展上的燦爛地位，

廣告 廣告

沈冬表示，這不只是一場經典回顧，更是一次歷史的梳理，以宏觀視野切入，將被大眾遺忘、卻無比燦爛的瓊瑤影視作品音樂重新召喚回來。大家都覺得瓊瑤是小情小愛、閨房情懷，其實也有大山大海的壯闊胸襟，希望將這些瓊瑤不為人知的一面傳遞出來。例如，《船》裡的大海印象，或是《寒煙翠》裡臺灣山地的遼闊、那種原始森林在陽光下的閃耀生輝，在瓊瑤筆下，是有自然山林的壯闊與空靈之美。

沈冬特別強調，這場音樂會不只是瓊瑤，更是與瓊瑤相關的一整代藝術家，這次將演出的包括瓊瑤在1964年寫的第一首非小說形式而是廣播劇《船》的主題曲，「這首歌由慎芝作曲、瓊瑤作詞、美黛原唱，是極為珍貴的歷史紀錄。」一代鬼才導演劉家昌去世也差不多一年，「這次將推出劉家昌與瓊瑤合作的《月滿西樓》、《庭院深深》），這也是他們合作的第一首。」

李行導演的《彩雲飛》，創造了瓊瑤電影的高潮，也帶出了與瓊瑤長期合作的詞曲創作人左宏元多首膾炙人口的流行金曲；沈冬表示，就連「臺灣合唱之父」呂泉生都曾經與瓊瑤合作過，「1966年由崔小萍導演的電影《窗外》，同名主題曲正是呂老師的曲。」

要將瓊瑤纖細的情愛歌曲交由大編制的國樂團演奏，的確是莫大挑戰。為了平衡國樂與流行樂的聽感，這次北市國找來年輕編曲團隊，巧妙運用不同編制讓這些動人的音樂「復活」，除了殷正洋、方季惟加入演唱，也找來阿卡貝拉帶來無伴奏合唱，演唱《月朦朧鳥朦朧》，讓聽眾饒富聽覺新意。

瓊瑤是華人世界言情小說的泰斗，她一生出版了72本書，改編為電影、電視劇、舞臺劇、廣播劇，產出了超過200首流行歌曲。這些歌曲敘寫愛情，抒發思念，唱出了無數少男少女青春時期的心靈悸動。自1970年代開始，瓊瑤歌曲風行一時，成為整個社會的共同記憶。

TCO臺北市立國樂團「讓我的歌把你留住」瓊瑤紀念音樂會，明年1月16、17日中山堂登場。（北市國提供）

臺大音樂學研究所教授沈冬策劃，獨特選曲要讓樂迷聽見不一樣的瓊瑤。（北市國提供）

TCO「讓我的歌把你留住」瓊瑤紀念音樂會，由江振豪指揮。（北市國提供）

TCO「讓我的歌把你留住」瓊瑤紀念音樂會，邀請知名歌手殷正洋演唱。（北市國提供）

TCO「讓我的歌把你留住」瓊瑤紀念音樂會，邀請知名歌手方季惟演唱。（北市國提供）