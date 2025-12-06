TCO《琴箏和鳴》盡現名曲 感受國樂雅韻與風華

記者黃朝琴／臺北報導

TCO臺北市立國樂團名家系列《琴箏和鳴：聽見盧亮輝》音樂會，將於本月14日中山堂獻演，邀集兩岸琴箏名家齊聚獻藝，以古琴與古箏的清雅之聲，交織指揮安敬業深沉內斂的詮釋，特邀浙派箏藝傳人羅晶，演奏臺灣作曲家樊慰慈箏《景春羅暢想曲》協奏曲，施展細膩深情箏音，名曲盡現毫無冷場，帶觀眾領受聲從指發、弦動樂揚的境界，國樂的雅韻與當代風華。

北市國團長鄭立彬表示，指揮安敬業現任國立臺南藝術大學中國音樂學系專任副教授以及中華民國國樂學會理事，擅長以簡潔清晰的指揮技巧與深刻細膩的音樂理解，呈現國樂作品多層次的風貌。

鄭立彬表示，這次演奏家也是一時之選，箏演奏家羅晶是浙派箏藝的非物質文化遺產傳承人，曾任上海民族樂團與香港中樂團的箏首席，箏音細膩深情，兼具傳統風華與現代風格，演奏魅力令人驚豔。

至於古琴演奏家黃勤心則是臺灣中生代代表，畢業於國立臺南藝術大學民族音樂學研究所，曾為電影《刺客聶隱娘》創作古琴曲《青鸞舞鏡》並擔任古琴指導，作品收錄於電影原聲帶，琴聲沉靜深遠，展現古琴的千年韻味與細膩意境。

這場音樂會曲目以施萬春創作，張列移植的《節日序曲》開場，樂曲取材自大量民間及少數民族音樂，樂曲結構簡潔緊湊。盧亮輝的《祭樂歡舞》以臺灣原住民歌謠《祭粟》及《豐年祭》為藍本，是融合原住民音樂與現代國樂語彙代表之作。

樊慰慈的箏協奏曲《景春羅暢想曲》以潮州輕六調箏曲《景春羅》為基礎，強化序奏與尾聲前的箏獨奏音響層次。朱雲嵩《遶境隨想》以象徵臺灣庶民文化的「媽祖遶境」為發想，作品充滿宗教氣息與民間情感。

《瀟湘水雲》則是古琴10大名曲之1，歷代琴家都視為代表作品，這次版本由瞿春泉改編為古琴與樂隊合奏，使古曲意境在現代舞臺上更臻豐富。結尾安排彭修文《秦．兵馬俑》幻想曲，樂音刻畫千年軍陣的宏偉，為音樂會寫下精采結尾。

無論古音新詮或新曲絕奏，琴箏互映，餘音裊裊，如山水入心，引領聽眾沉浸於動靜之間的音樂天地，一覽當代國樂的精采樣貌。邀請樂迷共赴一場穿越古今、融合傳統與現代的國樂盛宴，在冬日午後聆聽最動人的琴箏之聲。