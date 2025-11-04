「TCOD台中原創」快閃進駐國家歌劇院 設計x工藝商品 展現在地設計力

TCOD台中原創於11月4日起在台中國家歌劇院一樓VVG好樣聚落辦理為期三週的快閃展售。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「TCOD台中原創」品牌快閃展售會進駐台中國家歌劇院！由台中市政府文化局主辦的「TCOD台中原創」(Taichung Original Design)品牌計畫，11月4日至11月23日在台中國家歌劇院一樓，VVG Village好樣聚落舉辦為期20天的快閃銷售。現場集結今年度入選原創商品，涵蓋居家擺飾、個人配件與飲食文化等多元領域，充分展現台中設計力，邀請民眾近距離感受台中原創設計的生活魅力。

文化局表示，這次展售作品橫跨工藝品、視覺及包裝設計與創意生活類，兼具創意設計與實用價值。其中，以台灣膠彩之父林之助名作《春意》為靈感打造的「有田燒筷架禮盒組」，不僅獲得TCOD台中原創工藝品類肯定，更榮獲英國Future Art & Design Award UK殊榮；創意生活類LIMore樂思摩「時光跡」，將傳統信仰元素融入無穿心針時鐘設計，獲德國iF Design Award設計獎肯定。另由台中精密板金加工大廠「台華精技」推出的設計品牌《NONAGON烘豆器具》，隨市府觀光推廣團赴韓參展，展現台中原創邁向國際的實力。

TINGS AROMA亭氏香氛設計方便攜帶的旅行蠟燭及香氛噴霧，讓外出旅遊的當下也能隨時以喜愛。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在文化轉譯的創意表現上，「C&S design」以懷舊糕點為靈感，推出《龜龜米果杯墊》與《魚魚香石》，將永續材質與在地記憶融入日常器物。「TINGS AROMA亭氏香氛」則以旅行為靈感，設計方便攜帶的大豆蠟香氛，讓外出旅遊的當下也能隨時以喜愛的氣味放鬆心情。「森下樹」結合台灣山林大理石與皮革，創造兼具質感與實用的新型生活工藝品，展現對材質的深層理解與創新精神，快閃展售會商品豐富多樣，歡迎到台中國家歌劇院參觀選購。

除了商品展售，活動期間也安排多場手作工作坊，邀請民眾體驗設計的樂趣。11月11日及18日分別規劃「吟遊文創．陳立凡」，以《梅花夾》與《月兔多肉盆栽》兩場工作坊傳遞絨花工藝與永續手作之美。11月14日安排「AURA稜光」《STARDUST星塵紙球—環保摺紙吊飾》，帶領學員製作多角球體吊飾，體驗從平面製成立體的摺紙樂趣，為節慶與居家空間增添光影美感。11月19日則安排「益采工坊」《3D列印陶瓷體驗》，讓參與者學習陶瓷3D列印的整體過程，從設計到成品，了解「都市礦」的循環再利用理念。

「臺灣膠彩之父林之助《春意》有田燒筷架禮盒組」，獲得TCOD台中原創的肯定。（圖/記者廖妙茜翻攝）

文化局補充，「TCOD台中原創」今年8月參加2025台灣文博會，在南港展覽館的展售活動大獲好評，11月更首度進駐台中國家歌劇院VVG好樣聚落辦理快閃展售會，大幅拓展品牌通路，讓更多來訪的國內外旅客認識台中豐沛的設計能量。除了實體展售，獲選商品亦同步上架「有設計uDesign」平台，活動期間線上專區享九折優惠並提供全館免運。無論親臨現場或線上選購，都能輕鬆將「台中原創」的美學設計帶回生活中。更多訊息歡迎造訪「台中原創．在地文創」官網及FB粉絲專頁查詢。