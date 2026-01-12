TCSC召開MLC.2006認證公開說明會

報名資訊請掃QR CODE。（圖：TCSC提供）

為向各學校及社會大眾推介此就業機會，台灣郵輪服務顧問股份有限公司（TCSC）特擬於2026年2月4日舉辦「MLC.2006認證公開說明會」，報名資訊於下方QR CODE內，歡迎有興趣之同行、同好踴躍參加。

台灣憑藉優越地理位置及完善港口設施，吸引國際郵輪公司紛紛進駐，2025年來台灣郵輪旅客預計達98萬人次，超越疫情前水準，展現強勁復甦動能。然而，台灣人才過去較難取得國際郵輪服務基會，為確保海事勞工權益，依據《國際海事勞工公約》（MLC.2006）規定船員招募與安置服務（Statement of Compliance for Recruitment and Placement Service，簡稱SRPS）必須通過認證。

TCSC已成功接軌國際標準，達成以下重要里程碑：1.通過國際級認證：2025年10月14日獲「勞氏船級社（Lloyd’s Register）」認證，正式具備招募海員資格。2.獲國際品牌授權：2025年12月16日通過「地中海郵輪（MSC Cruises）」認證，正式受託擔任其台灣地區海員招募代理。3.培育在地人才：藉由SRPS證書，我們得以推薦台灣年輕優秀人才登上國際郵輪，提升收入並拓展國際視野。