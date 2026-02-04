TCSC獲國際SRPS認證 攜手MSC郵輪開啟青年國際職涯新航路

TCSC董事長曾俊鵬（右八）與航港局長葉協隆（右六）、國立臺灣海洋大學校長許泰文（右七）等貴賓合影。（記者陳維強攝）

▲TCSC董事長曾俊鵬（右八）與航港局長葉協隆（右六）、國立臺灣海洋大學校長許泰文（右七）等貴賓合影。（記者陳維強攝）

全球遊輪產業強勁復甦，台灣作為亞洲第五大遊輪市場，正式迎來人才輸出關鍵里程碑。台灣遊輪服務顧問股份有限公司（TCSC）四日在大直美福大飯店盛大舉辦「MLC,2006認證公開說明會」。會中正式宣布TCSC已通過勞氏船級社（Lloyd′s Register）核發「船員招募與安置服務（SRPS）」認證，並獲國際巨頭地中海郵輪（MSC Cruises）正式指定為台灣地區海員招募代理，將為台灣青年開創接軌國際高階就業機會。

廣告 廣告

TCSC董事長曾俊鵬表示，公司歷經近一年的努力，於二○二五年十月十四日成功取得認證，具備合規招募資格，並於同年十二月十六日正式獲得地中海郵輪（MSC Cruises）授權，不僅打破長期以來就業屏障，更讓台灣在擁有世界第八大商船噸位之餘，進一步在遊輪人力資源領域展現影響力。

昨日活動現場產官學領袖齊聚、冠蓋雲集，包括指導單位交通部航港局長葉協隆、交通部觀光署代表出席，展現政府對遊輪人才培育高度重視。陽明海運、台灣航業公司、崴航國際公司，以及阿默企業等產業界指標單位亦紛紛贊助支持，共同見證此一重要時刻。現場亦吸引多所設有航運管理、觀光休閒及餐飲服務等相關科系的大專院校代表齊聚。校方代表們表示，過去學生在校所學具備優質服務軟實力，但往往缺乏直通國際大型遊輪的合規管道；透過此次TCSC取得認證並與國際遊輪大公司對接，將能為相關科系學生提供一條「畢業即就業、入行即國際」的黃金職涯路徑。

地中海郵輪（MSC Cruises）代表在致詞中強調，台灣人才素質深獲國際肯定，透過TCSC的合規推薦，未來台灣優秀青年將有更多機會登上國際豪華遊輪工作，除薪資待遇極具競爭力，更能藉由環遊世界職務特性，拓展跨文化溝通能力與國際視野。

TCSC董事長曾俊鵬指出，台灣在貨輪船員的就業市場已相當穩定，但遊輪領域仍有巨大發展空間。TCSC未來將持續與各級學校及社會大眾推介此優質就業機會，致力於將台灣打造為國際遊輪產業的重要人才供應基地，達成提升人才收入與產業升級的雙贏局面。

台灣遊輪市場發展迅速，二○二五年來台旅客達到一一五萬人次，已超越疫情前水準，惟台灣過去受限於非聯合國會員等因素，優秀人才難以直接進入國際遊輪服務體系。根據《國際海事勞工公約》（MLC,2006）規定，從事海員招募的服務機構必須通過SRPS認證，以確保勞工權益。台灣商船噸位逾五千八百萬噸，世界排名第八，貨輪船員出路相對穩定，惟台灣尚無國際遊輪公司，遊輪海員多仰賴外國遊輪公司提供職缺。該公司取得SRPS證書後，得以與國際接軌，推薦年輕人才登上國際遊輪就業，提升收入、拓展國際視野。