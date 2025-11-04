「TD29恐中颱以上規模」接近東部 林得恩：要特別小心

近日天氣降溫明顯，全台預備入冬。資料照，廖瑞祥攝



今（11/4）持續受東北季風與華南雲系影響，中央氣象署稍早針對基隆北海岸、台北山區發布大雨特報，其餘地區也須帶雨具。此外本週五即將迎來立冬，氣象專家林得恩也提醒，目前熱帶擾動TD29有機會發展成颱，且強度來到中颱到強颱等級，有部分模擬路徑非常靠近台灣東部，「TD29，需要特別小心！」

氣象署說明，今日水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北平地下雨的範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。

今日北東濕涼，南部平地多雲，其他地區也需留意短暫雨。取自中央氣象署

氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。

離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫１９至２３度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。

颱風訊息方面，今年第25號颱風「海鷗」（國際命名KALMAEGI），清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1310公里之處，對台灣無直接影響；另外關島附近海面生成熱帶性低氣壓TD29，未來有發展為颱風的趨勢，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里的海面上，未來朝西北西前進，下週移動到呂宋島東方海面，後續路徑不確定性大。

海鷗颱風、TD29模擬路徑圖。取自中央氣象署

不過，針對TD29動態，林得恩今天清晨在臉書「林老師氣象站」特別提醒，「TD29，需要特別小心！」

林得恩解釋，從今晨最新動態增強紅外線衛星影像以及微波影像顯示，TD29的低層環流，正在增強當中。從赤道方向的流出量適中，加上環境垂直風切較低，只有5至10 節左右；以及海面溫度較高，都在攝氏29至30度。

他初步評估，擾動系統將在未來24小時內穩定發展，成颱機會高，並循環境駛流場的導引，繼續向西北方向移動，而目前環境條件相當配合，因此，TD29不只成颱，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間。

林得恩提醒，TD29有部分模擬路徑非常偏近於台灣東部或東部外海的訊號，是今年入秋以來，非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統。

林得恩說明，TD29有機會發展到中颱以上的規模，且部分模擬路徑接近台灣東部。翻攝自林老師氣象站

