「TD29恐中颱以上規模」接近東部 林得恩：要特別小心
今（11/4）持續受東北季風與華南雲系影響，中央氣象署稍早針對基隆北海岸、台北山區發布大雨特報，其餘地區也須帶雨具。此外本週五即將迎來立冬，氣象專家林得恩也提醒，目前熱帶擾動TD29有機會發展成颱，且強度來到中颱到強颱等級，有部分模擬路徑非常靠近台灣東部，「TD29，需要特別小心！」
氣象署說明，今日水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北平地下雨的範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。
氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。
離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫１９至２３度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。
颱風訊息方面，今年第25號颱風「海鷗」（國際命名KALMAEGI），清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1310公里之處，對台灣無直接影響；另外關島附近海面生成熱帶性低氣壓TD29，未來有發展為颱風的趨勢，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里的海面上，未來朝西北西前進，下週移動到呂宋島東方海面，後續路徑不確定性大。
不過，針對TD29動態，林得恩今天清晨在臉書「林老師氣象站」特別提醒，「TD29，需要特別小心！」
林得恩解釋，從今晨最新動態增強紅外線衛星影像以及微波影像顯示，TD29的低層環流，正在增強當中。從赤道方向的流出量適中，加上環境垂直風切較低，只有5至10 節左右；以及海面溫度較高，都在攝氏29至30度。
他初步評估，擾動系統將在未來24小時內穩定發展，成颱機會高，並循環境駛流場的導引，繼續向西北方向移動，而目前環境條件相當配合，因此，TD29不只成颱，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間。
林得恩提醒，TD29有部分模擬路徑非常偏近於台灣東部或東部外海的訊號，是今年入秋以來，非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統。
更多太報報導
「雙證件給1千」龍山寺前擺攤買個資 3人現身提告！警方釐清資料流向
涉「全球最大搶案」 網紅纏訟多年洗冤！嘆人生因前科毀了
蒸煮機早壞了！台中案場上傳「舊照片」矇混 便宜行事釀非洲豬瘟
其他人也在看
熱帶性低氣壓「TD29」恐成中、強颱！ 部分路徑非常偏近台灣東部
根據氣象署最新資料顯示，位在關島附近海面生成的熱帶性低氣壓TD29，恐有發展成颱的趨勢。對此，氣象專家林得恩也提醒，TD29的低層環流正在增強，初步評估成颱機會高，且可能在中颱至強颱等級之間，更有路徑...華視 ・ 46 分鐘前
冷空氣下週報到！氣象署揭全台氣溫溜滑梯：北部低溫恐探20°C
[Newtalk新聞] 東北季風發威，未來一週天氣轉涼並伴隨強陣風！氣象署今(2)日表示，受東北季風影響，北部及東半部地區將有明顯降雨，氣溫也呈現一路走低的趨勢，特別是北部及東北部感受將更為顯著。沿海地區更要留意黃色等級的強風特報，最大陣風恐達8級以上，提醒民眾外出務必加強保暖，並注意強風帶來的影響。 氣象署指出，從今(2)日至下週二(5)日，台灣整體將籠罩在東北季風帶來的濕涼天氣型態中。特別是今(2)日及明(3)-後(4)日兩天，東北風帶來的水氣較多，使得北部、東北部及東部地區的降雨機率相對較高，局部地區甚至可能出現較大的雨勢。中南部地區雖然降雨機率較低，但仍需留意局部短暫陣雨的可能性。預估降雨會集中在迎風面區域，提醒民眾出門前可參考降雨預測圖，並攜帶雨具備用。 氣溫方面，氣象署觀察到，從今(2)日開始到週二(4)日，北部、中部、南部及花蓮等主要城市，氣溫都將呈現下降趨勢。以台北為例，最高溫將從28°C左右一路下滑至22°C以下，最低溫則會落在20°C左右。中部地區的氣溫變化與北部相似，高溫也將下降約4-6°C。南部地區雖然降幅較小，但高溫仍會從近30°C降到26°C上下。花蓮地區氣新頭殼 ・ 1 天前
天氣》鳳凰颱風估明天生成 恐達強颱離台灣很近
今天持續受東北季風、華南雲雨系影響，北台灣水氣偏多，至中部地區都有零星降雨機率，東北季風周四（6日）起減弱，降雨減緩且氣溫回溫。中央氣象署表示，菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓TD29，預估明天（5）日就會成颱，將命名為鳳凰；氣象專家林得恩說，鳳凰颱風將達到中颱至強颱之間，且目前部分模擬路徑離台灣很近，將持續追蹤最新動態。中時新聞網 ・ 1 小時前
海鷗後有鳳凰！專家緊盯熱帶擾動90W 最快這天成颱
時序邁入11月，不過太平洋上的熱帶擾動卻仍未停歇，除了1日生成的海鷗颱風之外，關島附近又有熱帶擾動形成，根據氣象專家預測，最快周四（6日）增強為第26號「鳳凰」颱風，有可能影響台灣。中時新聞網 ・ 12 小時前
海鷗颱風恐轉中颱！粉專曝「又1熱帶擾動」：這幾天會逐漸發展
今（2）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師林孝儒表示，今年第25號颱風「海鷗」已於昨日晚間生成，未來路徑將朝西至西北方移動，對台灣無直接威脅，另一粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，海鷗東側還有一熱帶擾動，預估3至4天後會逐漸發展，民眾需多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濕冷升級！北台連兩天有雨 颱風「鳳凰」蓄勢待發
今（4）日東北季風持續發威，加上華南雲系移入，全台水氣偏多，北部與東部地區再度迎來濕涼天氣。中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨持續，部分地區有較大雨勢出現；中部山區、花蓮及桃竹苗也有局部短暫雨，南部則以多雲為主。北部與宜花整天氣溫僅19至25度，白天偏涼；中南部與台東白天高溫可達31度，南北溫差明顯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
又有颱風準備生成！今起變天「3地區雨最猛」 一圖看一週天氣
一週天氣出爐！氣象署表示，週一至週二受到東北季風影響，北東天氣濕涼，其中東北部、基隆北海岸、大台北山區下雨時間長；不過週五開始終於可以「撥雲見日」，各地天氣逐漸穩定，溫度也將逐日回升。至於颱風動態，今年第25號颱風海鷗對台灣無影響，不過預計這週仍會有新的熱帶性低氣壓或颱風發展。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
睡眠呼吸中止症恐增認知障礙風險 專家：1種治療或可延緩失智
最新發表在《美國醫學會雜誌》的研究，首次證實了睡眠專家長期懷疑但尚未被確認的現象：睡眠呼吸中止症可能導致大腦及其他器官缺氧，進而影響認知能力。 研究負責人、加州大學舊金山分校精神病學、神經病學及流行病學教授，舊金山退伍軍人醫療中心老年精神病學主任克里斯汀·亞菲（Kristine Yaffe）表示，這項研究首次顯示睡眠呼吸中止症與認知障礙之間的關聯，也意味著治療這類睡眠問題可能有助於預防或延緩老年失智症。 睡眠呼吸中止症是一種常見疾病，患者在睡眠時呼吸會暫停或變淺，每次中止可持續10至20秒或更長，每小時可發生30次以上，由於軟顎或呼吸道阻塞，患者無法充分吸入空氣，造成器官與大腦缺氧。 本研究招募298名受試者，所有參與者在研究開始時均未罹患認知障礙。透過先進設備，研究人員監測大腦活動、血氧濃度、心律及氣流，並記錄呼吸暫停或低通氣事件。結果顯示，約三分之一（35.2%）的女性出現失智或輕度認知障礙，而患有睡眠呼吸中止症的女性發生認知障礙的風險是其他人的兩倍。 研究進一步指出，認知能力下降的關鍵因素為缺氧，而非因呼吸困難而醒來的次數，長期低氧狀態的女性更容易出現認知障礙。 針對治療，根據美常春月刊 ・ 38 分鐘前
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 1 天前
颱風「鳳凰」最快明天生成 吳德榮：各別模擬路徑分散
今（４日）受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，氣象署預估熱帶性低氣壓TD29在週三有機會增強為今年第26號颱風「鳳凰」，估11日最靠近台灣東部。中天新聞網 ・ 1 小時前
又有颱風假？準「鳳凰」最快11/6生成 恐拋物線掃台
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」於3日下午8時許發文，並指出熱帶擾動90W在關島南方逐漸發展，預計最快將於本週四（06日）形成第26號颱風「鳳凰」，並說明未來影響台灣的可能性。中天新聞網 ・ 10 小時前
高雄萬聖節最帥造型！他扮《戰鎚40K》「死亡守望」超吸睛，網讚：準備一年就等這天
上週萬聖節，在台灣同樣有許多地方都舉辦了大型變裝活動，吸引許多民眾參加，有些人 Cos 成當紅動漫角色，也有些人緊跟社會或娛樂圈時事，帶來各種有趣的惡搞裝扮引起討論。但也人只是單純的「對帝皇忠誠」，打扮成了知名桌上戰棋遊戲《戰鎚40K》中的「死亡守望」戰團，帥氣的盔甲在台灣萬聖節活動吸引無數人回頭，讓網友讚：「準備好久就為了這一天」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
今年冬天比往年更寒冷？專家曝原因：反聖嬰訊號增強
生活中心／李明融報導近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部連日呈現陰涼潮濕天氣，不少民眾待在家、雨天出門已經直呼「快要發霉了」，然而今天（30日）東北季風短暫減弱，明天（31日）又要開始變天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出又有東北季風南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會，一路影響到週末，早晚低溫落在19至21度之間。正式進入到秋冬季節，「林老師氣象站」也發文提醒，最新研究指出，今年「冷冬」機率提高，這個冬天恐怕會比往年還要寒冷。民視 ・ 1 天前
還沒下完！北台灣氣溫下殺至18度 氣象專家：「這幾區」恐出現大雨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到東北季風、華南雲雨帶東移持續影響，各地天氣持續濕冷。對此，氣象專家林得恩提醒，今（3）日基隆北海岸、大臺北山區及...FTNN新聞網 ・ 1 天前
又有雙颱共舞成形？氣象專家揭「11月變天預測」
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風海鷗生成後快速西行，雖然對台無直接威脅，但氣象專家林得恩提醒，後方海域已有新擾動正 […]引新聞 ・ 1 天前
今明雨最大吹8級風！海鷗估轉中颱最新路徑曝 關島東方熱帶擾動發展中
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（3）日晨至4日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
第25號颱風海鷗生成！低溫下探17度一週天氣預報先看
第25號颱風海鷗已生成，目前為輕度颱風，未來先通過菲律賓中部群島，接著進入南沙島海面，最後朝越南方向前進，對台灣無直接影響；接下來一週東北季風水氣多北宜花濕涼，北海岸雙北山區宜蘭雨勢大，低溫下探17度（馬祖），一週天氣預報先看。景點+ ・ 1 天前
熱帶擾動99W將發展！北轉時間恐影響台灣天氣 下週末注意新擾動
吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」撰文道，目前熱帶洋面有3個系統，現在系統A已經靠近越南，還沒有臨時編號，未來也沒有明顯發展的趨勢；系統B已經如預期順利增強，發展為今年第25號颱風「海鷗」，未來將通過菲律賓後繼續往越南前進，不接近台灣，也不會引發共伴效應或是...CTWANT ・ 1 天前
明天天氣受東北季風影響持續溼涼 北北基宜防較大雨勢
中央氣象署表示，明天仍受東北季風影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區可能出現較大雨勢；氣溫方面，北部、宜蘭地區整天約攝氏20至24度，中南部普遍低溫約21至24度、白天高溫27至30度。6日起東北季風將減弱，天氣逐漸回穩，氣象署也將持續觀察關島附近熱帶系統的發展及對台影響。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
東北季風影響迎風面易降雨（2） (圖)
中央氣象署表示，台灣2日受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東北部整天氣溫約攝氏19至25度，圖為台北市萬華區民眾穿雨衣、撐傘擋雨。中央社 ・ 1 天前