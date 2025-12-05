TD32恐成罕見12月颱風東北季風減弱！日夜溫差大週末天氣先看

文／景點＋ 秀智整理報導

熱帶性低氣壓TD32有可能在週六發展為今年第28號颱風「洛鞍」，距離台灣遠對台灣影響不大，而這個週末東北季風減弱各地回暖，迎風面偶有雨，高溫如夏要注意日夜溫差，週末天氣先看！

圖／中央氣象署

說到12月颱風，根據中央氣象署的資料，過去曾有南瑪都颱風，是有史以來第一個在12月份侵襲台灣的颱風，打破了民國56年11月18日的吉達颱風所創下之“全年侵台時間最晚颱風”紀錄

12月6日(週六)東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地早晚低溫普遍為１５至１９度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天起氣溫回升，北部及東半部高溫為２２至２５度，中南部高溫則為２６至２７度，日夜溫差大，早出晚歸建議增添衣物注意保暖；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅臺東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區、宜花地區有零星降雨。 離島天氣：澎湖晴時多雲，２０度至２２度；金門晴時多雲，１５度至２２度；馬祖晴時多雲，１４度至１９度。

12月7日(日)東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭地區有零星短暫雨。 週日低溫預測:各地14~20度；高溫預測:臺灣各地25~28，澎湖、金門23度，馬祖20度。

颱風資訊

熱帶性低氣壓TD32

12月5日14時的中心位置在北緯 13.5 度，東經 127.1 度，以每小時9公里速度，向西南進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

