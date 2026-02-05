TDC人才發展顧問團啟航 助企業優化制度、為勞工職涯導航

▲115年度TDC將攜手顧問及教練團隊，整合產官學資源，共同打造更友善且具韌性的職場人才發展環境。

【記者 王雯玲／高雄 報導】面對產業快速變動與人才市場結構的調整，勞動部人才資源發展中心（簡稱TDC）為協助轄區企業優化人才制度，並支持勞工職涯發展，於2/4(三)舉辦「輔導諮詢顧問及職涯教練服務共識會」，115年度TDC將攜手顧問及教練團隊，整合產官學資源，共同打造更友善且具韌性的職場人才發展環境。

▲輔導顧問上台分享數位轉型的成功經驗推動轄區企業人才制度優化。

本次輔導諮詢顧問及職涯教練服務共識會，TDC根據114年職涯諮詢服務調查分享，有79%的勞工表示，在自我了解與提升職場能力方面有高度需求；而企業端的回饋也顯示，39%的企業將人才培育視為重要發展重點。回應這樣的需求，今年TDC邀請35位顧問與10位教練加入服務團隊，提供貼近實務的客製化輔導，如職務說明書建置、內部講師制度規劃等制度優化；勞工朋友則可透過一對一職涯諮詢與教練服務，更清楚掌握自身優勢與未來職涯發展方向。

▲115年共有35位顧問與10位教練加入服務團隊，為企業提供客製化輔導服務及為勞工提供一對一職涯諮詢與教練服務。

這些服務已在轄區展現具體成果。TDC在會中以高雄前鎮某製造業為例，企業在TDC的協助下建置職務職能學習地圖，提升專業訓練品質，使10位實習學生在畢業後順利留任並成為企業核心人才。此外，食品製造業的阿慧則透過TDC的教練服務強化專案管理能力，成功縮短工作時程，提升工作效率達23%。這些案例皆展現TDC服務在企業與勞工之間所帶來的雙向效益。

人才資源發展中心鄭孟菊主任表示，TDC將持續深耕高雄、屏東、澎湖及台東地區，115年度預計為1,000名在職勞工提供諮詢服務，並為100家企業提供輔導名額，持續串聯轄區企業與勞工，打造人才共好環境，厚植區域的人才發展基礎。歡迎企業與勞工洽詢（07-6220253）或加入LINE官方帳號（@tdc520）了解更多服務資訊。（圖／記者王雯玲翻攝）