TDC引領跨世代職場協作 塑造企業未來的人才格局

▲TDC 人才發展倡議活動，邀請勞工分享實踐經驗，引導與會者省思管理方法，激發在職勞工提升管理職能的動力。

【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部勞動力發展署人才資源發展中心於12月18日舉辦「跨世代共創職場價值：企業人才布局的未來視角」倡議活動，聚焦中高齡勞工的職場價值與跨世代合作策略。活動吸引多位企業經營者、人資夥伴及民眾參與，針對中高齡就業議題展開熱烈交流，協助企業掌握人口結構變化下的人才趨勢。

▲本次議題帶動參與的企業主管及人資產生共鳴，於Q&A時間踴躍發言討論。

本場活動邀請國內知名連鎖超市的人資副理譚竹芸，分享企業在留用中高齡員工常見的迷思。她以該企業多年統計數據指出，中高齡勞工具有工作穩定、經驗豐富等特質，是企業推動永續人才布局不可或缺的力量。譚副理提到企業導入「職場體驗活動」，不僅讓求職者直接體驗工作內容，還能提升對企業的信任，進一步吸引當地勞工參與招聘，活動有助於企業建立穩定的工作團隊，並促進了員工與企業間的長期合作關係，也能吸引不同年齡層勞工加入，打造更多元的職場環境。

▲與會者認真記錄跨時代協作的方法，創造資方與勞方的雙贏模式。

在跨世代協作方面，講者分享多項留住人才的方法，包括導師及學長姊陪伴制度等，另搭配企業獎勵機制，這些作法能協助新人快速適應工作，更能營造跨世代互助支持的正向文化，同時提升企業員工留任率促進整體團隊運作。以該企業為例，50歲以上員工留任率高達96%，充分展現友善措施落實後的具體成果。

活動亦邀請黃順國協理分享實務經驗，已邁入中高齡的黃協理回顧因剛升上主管，自覺管理職能不足，跨世代溝通有所落差，因此透過TDC的職涯探索了解自身的優劣勢以及專業的管理課程強化職能，加上自身累積的專業與歷練，逐步使團隊運作愈來穩定，溝通更順暢。他在分享中提到，面對產業更新速度加快，唯有持續學習、善用政府提供的各項資源，才能為自身創造競爭力。他也勉勵與會者主動提升自我、把握進修機會，共同迎向跨世代協作的職場樣貌。

TDC多年深耕高屏澎東地區，持續陪伴企業面對勞動市場的快速變化。中心除提供企業諮詢、駐點諮詢及職能提升課程外，也致力協助在職勞工提升職場能力、

穩定就業。未來將持續推動人才發展倡議活動，協助企業打造更具韌性的人才布局。如需更多人才發展相關資訊，歡迎洽詢高屏澎東分署人才資源發展中心

（07-6220253），或加入官方LINE帳號（ID：@tdc520）掌握最新活動訊息。（圖／記者王雯玲翻攝）