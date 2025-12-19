TDC引領跨世代職場協作 塑造企業未來的人才格局
【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部勞動力發展署人才資源發展中心於12月18日舉辦「跨世代共創職場價值：企業人才布局的未來視角」倡議活動，聚焦中高齡勞工的職場價值與跨世代合作策略。活動吸引多位企業經營者、人資夥伴及民眾參與，針對中高齡就業議題展開熱烈交流，協助企業掌握人口結構變化下的人才趨勢。
▲本次議題帶動參與的企業主管及人資產生共鳴，於Q&A時間踴躍發言討論。
本場活動邀請國內知名連鎖超市的人資副理譚竹芸，分享企業在留用中高齡員工常見的迷思。她以該企業多年統計數據指出，中高齡勞工具有工作穩定、經驗豐富等特質，是企業推動永續人才布局不可或缺的力量。譚副理提到企業導入「職場體驗活動」，不僅讓求職者直接體驗工作內容，還能提升對企業的信任，進一步吸引當地勞工參與招聘，活動有助於企業建立穩定的工作團隊，並促進了員工與企業間的長期合作關係，也能吸引不同年齡層勞工加入，打造更多元的職場環境。
▲與會者認真記錄跨時代協作的方法，創造資方與勞方的雙贏模式。
在跨世代協作方面，講者分享多項留住人才的方法，包括導師及學長姊陪伴制度等，另搭配企業獎勵機制，這些作法能協助新人快速適應工作，更能營造跨世代互助支持的正向文化，同時提升企業員工留任率促進整體團隊運作。以該企業為例，50歲以上員工留任率高達96%，充分展現友善措施落實後的具體成果。
活動亦邀請黃順國協理分享實務經驗，已邁入中高齡的黃協理回顧因剛升上主管，自覺管理職能不足，跨世代溝通有所落差，因此透過TDC的職涯探索了解自身的優劣勢以及專業的管理課程強化職能，加上自身累積的專業與歷練，逐步使團隊運作愈來穩定，溝通更順暢。他在分享中提到，面對產業更新速度加快，唯有持續學習、善用政府提供的各項資源，才能為自身創造競爭力。他也勉勵與會者主動提升自我、把握進修機會，共同迎向跨世代協作的職場樣貌。
TDC多年深耕高屏澎東地區，持續陪伴企業面對勞動市場的快速變化。中心除提供企業諮詢、駐點諮詢及職能提升課程外，也致力協助在職勞工提升職場能力、
穩定就業。未來將持續推動人才發展倡議活動，協助企業打造更具韌性的人才布局。如需更多人才發展相關資訊，歡迎洽詢高屏澎東分署人才資源發展中心
（07-6220253），或加入官方LINE帳號（ID：@tdc520）掌握最新活動訊息。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
挺改革留人才！新光醫院明年 1 月起再加薪 3.5%
作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部新光醫院 宣布自明年起全面調薪，平均加薪 3.5%、護理人員最高累計逾 25%，並加碼簽約獎金與住宿福利，回應政府政策，打造留得住人才的永續醫療職場。新光醫院近期宣布明年 1 月 1 日起調升全體員工薪資，平均調薪3.5%， 預計每年增加 1 億元人事支出，全體員工薪資自 2024 年 2 月起陸續調升，至明年1月累計調薪幅度超過 14% ；輪值三班護理人員部分，自 2023 年 11 月至明年 1 月累計調薪幅度超過 25%，新進輪值三班護理人員薪資從 51,000 元/月調升為52,800 元/月，新進護理人到職第一個月核發簽約獎金 7 萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達 65,100 元。此外提供四年免費住宿等福利措施，盼透過努力提高薪資與福利，吸引更多醫護人才投入。政府喊話加薪、醫界聲援：改善起薪是醫護永續關鍵賴總統於 11 月健康台灣深耕論壇時喊話醫療機構加薪，衛福部長石崇良日前在媒體採訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪。護理師護士公會全聯會也聲援認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 125
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 321
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 7
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 1
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 3 小時前 ・ 121
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 18
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
這傢伙又有新招！投手當不成先當兵！辰己涼介跑到「自衛隊」砍樹
體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 28
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 164
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 20
藍白將賴清德比擬袁世凱 王世堅：太重了，已到離譜地步
國民黨不滿行政院不副署立法院通過的《財劃法》，今（19日）民眾黨立委在立法院前舉行「彈劾違憲總統」記者會，並合成賴清德與袁世凱的圖像，諷刺賴想「稱帝」，對此，民進黨立委王世堅受訪表示，認為這個比喻「太重了」，已到離譜程度，呼籲在野黨節制言行，避免加劇朝野對立與仇恨。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 102
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 2