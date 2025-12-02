TDC職涯諮詢服務 協助勞工突破限制 穩定在職邁向新階段

▲小熠（圖左一）於現職表現穩定、積極投入工作，獲得主管（圖右二）肯定，表示其工作相當認真，具備高度責任感與學習動力。

【記者 王雯玲／高雄 報導】42歲的小熠，因身體開過刀、體力受限，多年來在各種服務性質的工作中來回轉換，儘管投入工作毫不怠惰，最終因體力負荷難以長期留任。為了培養專業，她考取照顧服務員證照，但在一次出勤途中發生車禍，讓她不得不因此暫停工作，必須重新思考自己的職涯選擇與方向。當她陷入「不知道自己還能做什麼」的焦慮時，透過朋友介紹，她走進了勞動部人才資源發展中心（以下簡稱TDC），也因此開啟了一段逐步重建自信的轉職旅程。

TDC的就服員了解小熠的身體狀況與工作經歷後，透過諮詢服務，協助她釐清職涯方向，盤點適合發展的工作路徑。考量她希望轉向體能負擔較輕的職務，建議她朝行政職發展，並進一步協助充實轉職所需面對的職能。小熠過去未接觸過電腦與文書相關工作，TDC的就服員從履歷撰寫與擬定尋職策略開始，建立她的求職信心，錄取後職涯教練持續協助她運用資源強化文書技能，逐步補齊她的職能落差。

初入職場時，小熠因對流程與系統操作不熟悉，常感挫折與壓力而落淚，TDC職涯教練幫助她釐清問題並提供解決方案，例如：請同事錄製操作影片，自己再利用下班時間反覆觀摩與練習。同時，也教導她透過自我肯定練習，如「我可以試看看」等語句，加強自信並調適情緒，協助她在挫折中逐步建立信心。如今，小熠已穩定任職將近一年，也從中重新找回自己的價值。她分享：「我從來沒想過自己能學會這些技能，謝謝TDC和教練，在我最沒有自信的時候，一直陪著我往前走。」

勞動部高屏澎東分署分署長郭耿華表示，隨著我國勞動市場結構持續轉變，提升在職勞工就業穩定性，已成為強化整體就業力與勞動市場韌性的關鍵。為支持勞工穩定在職與持續發展，TDC透過職涯諮詢服務，依個別條件提供客製化服務，協助勞工突破職涯困境、適應職場轉變，進一步發揮潛力、重建職場價值。

TDC人才中心將持續提供職涯諮詢、職能提升課程等多元服務，協助每一位勞工發揮潛力、提升競爭力。歡迎對職涯諮詢服務有興趣的朋友，洽詢TDC人才資源發展中心（07-6220253），或加入官方LINE帳號（ID：@tdc520）掌握第一手資訊。（圖／記者王雯玲翻攝）