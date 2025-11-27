TDGP美國賽車節臺南登場 感受極限速度與震撼

記者王勇智／臺南報導

「2025 TDGP美國賽車節」活動將於明、後兩日在大臺南會展中心後方廣場熱力登場。此次賽事由台灣極限賽車運動發展協會主辦，今（28）日舉辦選手見面暨歡迎會，臺南市長黃偉哲親臨現場，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，共同感受賽車節的震撼與熱血。

黃偉哲對今日前來的3位重量級的裁判，還有來自世界頂尖的8位選手，以及臺灣的30多位選手，表達感謝與歡迎，感謝讓更多的市民朋友能夠看到高水準世界級的比賽，並祝福接下來的比賽能成功。

臺南市體育局表示，臺南一直致力於推動多元的運動文化及國際體育交流，這屆賽事陣容全面升級，多國人氣車手將親臨臺南，讓臺南成為2025年亞洲飄移圈的焦點城市。

今年活動特別融入富有特色的車聚文化，結合展示與互動體驗活動，絕對能讓車迷大飽眼福，感受多重視覺饗宴，歡迎所有賽車愛好者明、後兩日親臨臺南「2025美國賽車節 IN TAINAN」，一同感受這場賽車與文化的視覺盛宴。

今年賽事陣容全面升級，多國人氣車手將親臨臺南，讓臺南成為2025年亞洲飄移圈的焦點城市。（臺南市政府提供）

「2025 TDGP美國賽車節」活動將於明、後兩日在大臺南會展中心後方廣場熱力登場，今日舉辦選手見面暨歡迎會，臺南市長黃偉哲親臨現場。（臺南市政府提供）