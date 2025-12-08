TEA TOP第一味「不滿意重做」承諾加碼續跑，粉角系列新品咀嚼控必喝

TEA TOP第一味這次的主角是「奶香金萱」、「焙香粉角金萱」與「冬瓜檸檬粉角」，茶湯和配料都來自品牌自家百年茶廠與獨家蜜製工法，讓茶飲市場多了幾款值得細品的選擇，短短數日便在各地引起熱度，成為品牌今年冬季最受關注的亮點之一。

3款冬季新品亮相

奶香金萱

採用自家茶廠選茶，經半發酵輕焙工序，引出金萱特有的天然奶香。茶湯呈現溫柔的金黃色，入口滑順，前段花香、後段甘甜，香氣清而不膩，適合喜歡純茶韻卻又想喝到柔和奶香的人。

焙香粉角金萱

廣告 廣告

這杯是新品人氣最高的話題王！粉角以108茶王蜜製，口感Q彈有勁，加入金萱茶後，茶香變得立體。喝茶的同時咀嚼粉角，焙火香氣會在口中慢慢鋪開，喝起來既溫暖又療癒，是忙碌時刻最適合放慢節奏的一杯。

冬瓜檸檬粉角

以古法熬製冬瓜茶為底，加入新鮮檸檬汁，酸甜比例十分平衡。搭配香甜軟Q的焙香粉角，清爽又有咀嚼感，適合用餐後想換個清新味道的時候。

「不滿意重做」延長至2026年1月

在新品推出的同時，品牌也同步強化顧客體驗。即日起至2026年1月，只要在門市購買飲品並於現場品嚐，若在5分鐘內覺得口味不符合期待，都能免費重做一次。這項承諾象徵品牌對品質的自信，也是今年最受手搖控喜愛的貼心政策。

歲末最大驚喜

TEA TOP也把品牌的經典橘色延伸到年底活動，從12月26日起至2026年2月28日，單筆消費滿300元並於官方LINE登入發票，即可參加抽獎，有機會把iPhone 17 Pro宇宙橘色帶回家。這款顏色因為辨識度極高又與品牌形象相呼應，讓許多粉絲笑稱是第一味的命定色，小編提醒活動內容以官網公告為主。

12月至1月優惠總整理

1.11月1日至1月31日：不滿意重做活動進行中。

2.會員週一優惠：12月1日、8日、15日、22日、29日108茶王、仙楂108、桂花凍108報電話折5元。

3.暖冬三味週三限定：12月3日、10日、17日、24日、31日；1月7日、14日、21日、28日A加B加C組合價99元。

4.12月26日至2月28日：單筆滿300登入發票即可參加iPhone抽獎。

延伸閱讀：

抹茶控尖叫！「日出茶太」靜岡抹茶升級回歸，必喝湯圓拿鐵、紫薯奶蓋

青山飲料菜單推薦網友都喝哪一款？杏仁色溫柔店裝，TOP 5必喝飲品一次看

五桐號 X Care Bears聯名來了！3款焙茶新品必喝，6款限定周邊全收錄

手搖控必看！清心福全推「必喝無糖菜單」，5款人氣飲品喝得健康又美味

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025冬季酒款推薦｜格蘭利威雙三星饗宴、黑松酒吧「黑松酒覓」開幕、皇室香檳王拍賣：從風土到工藝酒款盤點

● 《星廚之戰》料理這邊吃得到： 「Will’s Teppanyaki」五週年菜單把棺材板、鼎邊銼等臺灣小吃轉化為當代鐵板料理