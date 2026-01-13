＆TEAM出道首登台視紅白 兩位成員確定缺席粉絲哭哭

＆TEAM將出席台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》，期待又可以來大吃美食啦。（翻攝&TEAM Official X）

日本出道男團&TEAM驚喜宣布又將來台與LUNÉ（官方粉絲名）見面啦，他們將參加1月31日（六）在台北小巨蛋舉辦的台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》；出道後首次登上台視《紅白》，台灣囝仔成員NICHOLAS非常興奮又期待，期待再度讓大家一睹&TEAM的「刀群舞」魅力，用精彩的演出陪伴觀眾歡度農曆新年。不過＆TEAM官方社群發出公告，EJ與K將不克出席活動，由7名成員出演。

&TEAM在2022年以EP《First Howling : ME》出道，繼前年「Golden Wave」拼盤、去年6月「AWAKEN THE BLOODLINE」巡演台北場，時隔7個月他們又將來台。回憶起上次來開演唱會時，品嘗到的各種美食，MAKI對牛肉麵念念不忘，笑說上次只吃了一口的成員，這次一定要親自點一碗，好好地享受牛肉麵的美味，而面對即將到來的春節，成員們也分享了自己的「過年必做清單」，JO特別分享，在家鄉時都會一邊吃年糕湯，一邊感受新年的氛圍，對他而言是相當重要的過年儀式。

＆TEAM成員K與EJ將缺席台視紅白活動。（翻攝&TEAM Official X）

按捺著快要吃到台灣美食的期待，一心想念粉絲的&TEAM，也不忘感謝一路以來支持他們的LUNÉ（官方粉絲名），副隊長FUMA感性分享，多虧有各位LUNÉ的支持，才能有機會站上《2026超級巨星紅白藝能大賞》舞台，與大家分享屬於&TEAM的獨特魅力，並承諾：「會帶著對LUNÉ的滿滿感謝，給大家帶來精彩的表演！」喊話LUNÉ與觀眾朋友敬請期待。

＆TEAM出道以來首次登台視紅白。（台視提供）

精采絕倫的台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於115年1月31日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（115年2月16日）在臺灣電視台播出。活動詳情請上臉書官方粉絲頁。

