&TEAM密抵寶島！鐵粉松機喊爆「王奕翔」 台灣囝仔一現身全場超嗨

&TEAM台灣成員王奕翔（左二）開心地揮手打招呼。劉耀勻攝

HYBE娛樂旗下9人男團&TEAM，明（31日）也將首度踏進台北小巨蛋，為台視除夕節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》參與錄製，儘管&TEAM這次沒有全員登台，今下午抵台時，仍吸引超過200名鐵粉到場接駕，還高喊台灣成員NICHOLAS（王奕翔）的中文本名，場面超嗨！

&TEAM剛登上日本《紅白》！王奕翔率團員回台過年

2022年組團出道的&TEAM，是HYBE娛樂透過選秀節目《&AUDITION – The Howling -》選拔而成，由韓國隊長EJ、副隊長FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI 及MAKI共9人組成，憑藉著實力及舞台魅力迅速走紅全球各地。

&TEAM這次只有7名成員來台。劉耀勻攝

&TEAM明將站上小巨蛋演出。劉耀勻攝

King & Prince、&TEAM接力抵台

他們上月底首度登上日本跨年特別節目《第76屆紅白歌唱大賽》，王奕翔也成為首度登上日本《紅白》的台灣男星。這次他們為了《2026超級巨星紅白藝能大賞》錄製來台，在日本人氣男團King & Prince落地松山機場後，隨即接力登台，即便班機資訊雖沒公開，仍吸引鐵粉到機場接駕。

王奕翔一現身，從粉絲到媒體都熱情喊著他的中文名字。劉耀勻攝

回到主場的王奕翔（左二）開心比YA，幸福微笑藏不住。劉耀勻攝

&TEAM今天雖少了兩名成員，EJ與K另有行程無法隨行，但回到家鄉主場的王奕翔，一帶著成員現身立刻成為焦點，粉絲熱情地高喊「王奕翔」、「奕翔」，熱情應援聲浪此起彼落，氣氛熱烈！



