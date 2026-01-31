&TEAM拜年「全員一舉動」笑翻全場 王奕翔「點名1成員」中文天賦最好

⟪2026台視⟫ 國際卡司記者會中為&TEAM送上花束，FUMA（左）、YUMA、JO、HARUA、MAKI、NICHOLAS、TAKI。台視提供

《2026超級巨星紅白藝能大賞》於今（31日在台北小巨蛋盛大登場，現場集結多組重量級藝人，星光熠熠。其中，由日韓聯合打造的人氣組合&TEAM與日本男團King & Prince共同出席記者會，為《紅白》揭開序幕。兩團過去曾在日本節目同台，此次再度於台北相聚，King & Prince的高橋海人笑說自己與&TEAM成員K交情不錯，更開玩笑表示很羨慕&TEAM人數眾多，想混進宿舍一起住。而身為「東道主」的&TEAM台灣成員NICHOLAS（王奕翔）此次帶領成員回到家鄉開唱，在拍照時聽到媒體親暱呼喊其本名，讓他一度害羞笑場，展現親和一面。

⟪2026紅白⟫ 國際卡司記者會中為King & Prince送上花束 。高橋海人（左起）、永瀬廉。台視提供

王奕翔化身中文老師 成員齊拜年目光求救

&TEAM首度登上台灣電視節目錄製，雖然成員K與EJ遺憾未能隨團來台，但7位成員仍展現十足誠意。在NICHOLAS的帶領下，全員齊聲用中文向現場媒體與觀眾拜早年，大聲說出「新年快樂，恭喜發財」，最後由NICHOLAS流利接話「心想事成馬年行大運」。有趣的是，其餘6位成員在說中文時顯得既緊張又沒自信，語畢瞬間整齊劃一地將目光投向NICHOLAS，彷彿在尋求「班導師」的肯定，這番呆萌舉動逗笑全場，成員們自己也忍不住跟著笑場。

身為團內的「中文擔當」，NICHOLAS在記者會上確實扮演了老師的角色。當成員們輪流進行中文自我介紹時，他都在一旁仔細聆聽，只要成員順利講完，他便會露出滿意的笑容。當老么MAKI挑戰高難度的「請多多指教」成功時，NICHOLAS更拍拍對方的屁股以示鼓勵。NICHOLAS也特別點名MAKI，稱讚其「中文學習天賦非常好」，但也幽默自嘲：「你也知道中文真的很難，我自己都講不好，我不能要求他們什麼。」

&TEAM出席⟪2026台視⟫ 國際卡司記者會，成員FUMA（左起）、YUMA、JO、HARUA、MAKI、NICHOLAS、TAKI向大家拜早年。台視提供

念念不忘家鄉味 NICHOLAS欲帶成員體驗早餐店文化

提到回台最想做的事，NICHOLAS透露上次來台已帶成員回家吃過飯，這次則想帶大家體驗台灣獨特的「早餐店文化」。他分享：「日本、韓國好像沒有早餐店的文化，我想帶他們吃蛋餅、吃鐵板麵，我覺得他們會喜歡。」他笑說成員們都是美食愛好者，雖然可能吃過類似的黑胡椒麵或蘑菇麵，但他仍想推廣家鄉最正宗的味道。

聊到春節往事，NICHOLAS也分享了一段兒時的「傷心回憶」。他回憶小時候領紅包需要表演才藝，有年他自認舞跳得非常好、信心滿滿，沒想到最後抽到的紅包金額不如預期，讓他當場委屈到哭出來，意外的童年趣事讓現場笑聲不斷。此外，成員HARUA也分享了自己的拿紅包秘訣：「只要我露出笑容就會有人給紅包。」逗趣發言讓現場媒體大讚可愛，NICHOLAS更笑稱如果在路上遇到HARUA，自己也會想塞紅包給他。

成員期許跨越20歲 鎖定除夕節目驚喜

對於2026年的展望，成員們各自立下目標。MAKI表示今年即將滿20歲，除了希望與成員旅行，也想嘗試音樂製作並立志「不再遲到」；JO與YUMA則希望未來能持續站上大型舞台。針對此次《紅白》演出，NICHOLAS透露表演中藏有不能說的「祕密任務」，TAKI則預告將展現強而有力的舞蹈與可愛的反差魅力。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於今日完成錄製，並於農曆除夕（2026年2月16日）正式播出，屆時觀眾將能親眼目睹&TEAM與King & Prince為台灣粉絲準備的專屬驚喜橋段。

King&Prince出席⟪2026台視⟫ 國際卡司記者會。台視提供



