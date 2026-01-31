&TEAM缺2仍燃團魂！王奕翔曝家中必備年菜 要成員品嚐家鄉味

日本人氣男團&TEAM成員左至右FUMA（村田風雅）、YUMA（中耒田悠真）、JO（朝倉穣）、HARUA（重田美琉愛）、MAKI、NICHOLAS（王奕翔）、TAKI（高山浬希）。（圖／記者楊雅芸攝）





台灣除夕年度大型音樂特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》今（31日）舉辦記者會，來台參加演出的國際男團&TEAM現身受訪，對於這次9缺2，成員們表達可惜，但也開心能再度來到NICHOLAS（王奕翔）的家鄉，FUMA（村田風雅）更喊話希望為了NICHOLAS，&TEAM可以進攻小巨蛋。

日本人氣男團&TEAM出席《超級巨星紅白藝能大賞》記者會。（圖／記者楊雅芸攝）

對於K（古賀祐大）和EJ（邊義州）因行程缺席此次《紅白》舞台，TAKI（高山浬希）表示很可惜兩人沒辦法來，但會連同他們的份一起努力，之後也期待能夠9個人一起再來；FUMA可惜的同時，也說能再度來NICHOLAS的家鄉還是很開心，已經去過現場彩排的他，也希望可以藉由演出，讓更多人了解到他們，未來也能為了NICHOLAS進攻小巨蛋。

日本人氣男團&TEAM台灣孩子NICHOLAS（王奕翔）。（圖／記者楊雅芸攝）

台灣孩子的NICHOLAS也很開心能回到家鄉，表示：「雖然沒能9個人，但我們也不會輸掉！」充分展現大家會連同K和EJ的份一起努力的團魂；另外，NICHOLAS還透露為了這次《紅白》的演出有許多小巧思，更有還不能公開的秘密任務，和成員們用中文喊話，要大家一起鎖定節目播出。

成員們也用中文拜年，祝福大家恭喜發財、 馬年行大運，除了來台特別再加強中文，NICHOLAS也分享大家定期都會學習，更大讚MAKI的中文天賦很好，還笑虧自己：「中文真的很難，連我自己都講不好。」

日本人氣男團&TEAM NICHOLAS（王奕翔）誇讚MAKI語言天賦很好。（圖／記者楊雅芸攝）

現場成員們也說了這次學習裡特別印象深刻的中文，FUMA說了「地方」，NICHOLAS則表示他有教學他們「這個地方」、「那個地方」；JO（朝倉穣）則說「新的一年」，而被誇讚語言天賦很好的MAKI，除了被教學一小段中文歌，現場更是標準的說出了「南港展覽館」，NICHOLAS也笑說YUMA（中耒田悠真）昨天為「南港展覽館」學的很努力，現場說出來也獲得全場掌聲。TAKI則說了「請幫幫我」，NICHOLAS則加碼補充TAKI私下很喜歡說「左邊」、「右邊」；HARUA則因為昨天和JO去吃了麻辣燙，因此說出了「麻辣燙。」

聊到美食NICHOLAS也提及去年來台巡演，已經把好吃的美食都推薦給隊友，不過這次想要讓他們挑戰台灣早餐，像是蛋餅和鐵板麵，除了因為日、韓比較少有早餐店，也因為成員們都愛好美食不太挑，想要讓他們可以品嚐家鄉味；提及年菜時候，NICHOLAS則透露自己很喜歡貢丸，因此每年媽媽都會準備貢丸湯，之後也想要邀請隊友再來家中一起吃。

日本人氣男團&TEAM成員JO（朝倉穣）。（圖／記者楊雅芸攝）

對於上次NICHOLAS推薦多種台灣美食，FUMA也表示自己還想要再吃雞排，不會覺得重口味、吃再多都可以；而語言天賦極高的MAKI，更是突然標準說出：「牛肉麵真的好吃」，引得現場不斷鼓掌，而JO也贊同牛肉麵的美味，更希望這次也能有機會去吃到。

這次來台錄製《紅白》，成員們都已經有了錄製時長的心理準備，NICHOLAS則分享他們最近練習時候，很喜歡玩「繪畫接龍」，並透露YUMA、 FUMA和HARUA默契不錯，自己則思緒比較發散。

日本人氣男團&TEAMNICHOLAS則分享他們最近練習時候，很喜歡玩「繪畫接龍」。（圖／記者楊雅芸攝）

另外，YUMA透露跟HARUA之前在活動有遇到King & Prince的永瀨廉，這次他們專輯中掀起Challenge熱潮的〈Theater〉，除了期待看見舞台，也期待能一起Challenge；而永瀨廉和高橋海人採訪時候，也說在《紅白》後台和大家一起Challenge，因此很有機會可以看見&TEAM和King & Prince的夢幻連動。

