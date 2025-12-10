Team花蓮！幼幼攜手凱英興業頒獎學金鼓勵優秀學生

孩子們開心高舉耶誕禮物。（圖／東森新聞）





歲末年終，幼幼基金會再度與花蓮巿公所合作，獎助百位優秀學生，也㩦手慈善夥伴凱英興業，為每位孩子送上運動鞋，希望這份耶誕禮物能陪伴他們在教育與成長路上持續邁進。

獲獎學生和凱英興業品牌經理黃雅慧、幼幼基金會執行長黃慧婷和花蓮市長魏嘉彥合影。（圖／東森新聞）

活動中，花蓮市長魏嘉彥將一張張獎狀、一份份獎學金親自頒發給從國小到高中的185位學子。幼幼基金會今年再次挹注花蓮市公所「奮進·愛花蓮」獎學金，並攜手慈善夥伴凱英鞋業共同參與，一同為孩子們加油。

孩子們高舉著鞋盒開心合照。每一雙鞋都依照孩子目前穿著的尺寸量身準備。花蓮市公所先向各校調查需求，再由凱英興業提供合適鞋款。為了讓孩子能在耶誕佳節穿上新鞋，市公所社勞課課長蕭子蔚從中悉心協調，只為滿足每位孩子的小小願望。

幼幼基金會再度合作花蓮市公所與凱英興業，獎助學生並送鞋。（圖／東森新聞）

凱英興業品牌經理黃雅慧表示：「我們認為這樣的公益計畫非常有意義，也希望以實際行動支持需要的孩子。相信一雙合適的鞋能陪伴孩子走過生活中的每個歷程，朝自己的夢想前進。未來凱英也會持續投入，讓更多孩子感受到我們的支持與溫暖。」

幼幼基金會執行長黃慧婷表示：「希望明年還能看到大家的名字和笑容。記得去年在台上有說，我們是來Team花蓮的，挺花蓮，因為現場小朋友都是颱風吹不動，地震搖不倒的小勇士，今天要跟大家分享的是，不管外面世界變化有多大，不管老天爺給花蓮考驗多少次，只要你們持續學習、持續努力、持續良善，花蓮就永遠不會被打敗。」

幼幼基金會再度攜手花蓮市公所，為百位優秀學生送上支持與鼓勵。（圖／東森新聞）

今年獲獎的孩子中，也包括花蓮九寶爸家庭的五位學齡孩童，九寶媽允諾過會將孩子教育成材，幼幼看到他們上台領獎助學金，相當感動。

花蓮市長魏嘉彥表示：「（幼幼基金會）孫董事長從蘇家九位寶貝的爸爸過世，很感謝基金會協助，再來就是光復水災，持續再給光復地區民眾力量，告訴我們災區民眾不要放棄任何的一個希望。我們也特別再一次的感謝幼幼基金會全力協助，還有今天凱英興業的鞋子，看到大家拿鞋子很開心，也希望這個合作模式可以再進行。」

共同記錄頒獎活動的美好時刻。（圖／東森新聞）

幼幼基金會透過年度獎助學金，傳遞社會的關懷，讓更多弱勢家庭感受到溫暖。基金會和每一位慈善夥伴的投入，都是希望在孩子面臨困境時，他們依然能成長茁壯，帶著祝福與支持，勇敢朝著未來的夢想前進。

