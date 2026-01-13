＆TEAM跳刀群舞 將首登紅白藝能大賞

「2026超級巨星紅白藝能大賞」將在31日於台北小巨蛋登場，13日公布一組國際嘉賓，正是由來自不同背景成員組成的全球組合「＆TEAM」，出道後首次登上台視《紅白》，對於能夠再次回到家鄉表演，台籍成員NICHOLAS王奕翔表示非常開心與期待，期望透過這次機會讓大家一睹＆TEAM的「刀群舞」魅力。

MAKI對台灣的牛肉麵念念不忘，笑說上次只吃了一口成員的，這次一定要親自點一碗。面對即將到來的春節，成員們也分享了自己的「過年必做清單」，JO特別分享，在家鄉時都會一邊吃年糕湯，一邊感受新年的氛圍，對他而言是相當重要的過年儀式。

心繫粉絲的＆TEAM，也不忘感謝一路以來支持他們的LUNE（官方粉絲名），副隊長FUMA感性分享，多虧有各位LUNE的支持，才能有機會站上2026超級巨星紅白藝能大賞舞台，與大家分享屬於＆TEAM的獨特魅力，並承諾：「會帶著對LUNE的滿滿感謝，給大家帶來精采的表演！」