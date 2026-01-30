&TEAM錄製紅白今抵台！「台灣囝仔」王奕翔聽中文名秒噴笑

全台最受矚目的除夕特別節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》，1月31日將在台北小巨蛋錄影，日本人氣男團King & Prince，以及台灣成員王奕翔所屬團體&TEAM，今（30）天中午陸續抵台，吸引大批粉絲前往松山機場接機，兩團成員紛紛展現超強親和力，粉絲也迫不及待見識他們現場表演的魅力！

King & Prince首合體來台！見粉絲接機告白害羞微笑

日本人氣男團King & Prince去年是以隔空錄影的方式陪伴台灣歌迷迎接新年，今年終於要正式踏上台灣土地，成員永瀨廉、高橋海人在今天中午12點多就已經抵達台北松山機場，兩人分別穿著咖啡色與藍色外套，戴著帽子素顏現身依舊相當帥氣，一走到入境大廳看見400多名粉絲接機，兩人熱情地揮手致意，還用中文喊出「謝謝大家」，再度引爆現場粉絲的尖叫。

日本人氣男團King & Prince。圖／台視新聞

人氣男團&TEAM7位成員也在下午1點多抵達松山機場，粉絲見到偶像也熱情尖叫應援，其中台灣成員王奕翔聽到媒體用中文說「歡迎回家」，他開心地用微笑回應，更在聽到記者喊自己的中文名字時難掩笑意，&TEAM出道後首次登上紅白舞台，不僅粉絲相當興奮，成員們看起來心情也都相當不錯。

&TEAM台灣成員NICHOLAS王奕翔。圖／台視新聞

