&TEAM首登《紅白》 NICHOLAS再度唱回台灣秀刀舞

《2026超級巨星紅白藝能大賞》13日在公佈卡司，繼日團King&Prince，活躍於日本、韓國的團體「&TEAM」也即將登台，其中，成員NICHOLAS（王奕翔）再度唱回台灣，並首度登上台視《紅白》，心情格外期待合開心。

&TEAM登上紅白（圖／台視）

&TEAM於2022年12月出道,是HYBE JAPAN 旗下廠牌YX LABELS的9人組合,成員爲EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI，於2022年9月3日成員，2022年12月7日在日本出道，團體刀舞實力令人驚艷。

在日本和韓國都擁有超高人氣的他們，2025年10月28日發行首張迷你專輯《Back to Life》正式於韓國出道，成為來自日本的組合中，首個在日本和韓國銷售皆突破100萬張唱片的組合，韓國出道首周獲得音樂節目三冠王。

&TEAM於2025年六月，曾於台灣舉辦演唱會（圖／小娛樂）

成員們回憶上次來開演唱會時，品嘗到的各種美食，其中MAKI對牛肉麵念念不忘，笑說上次只吃了一口成員的，這次一定要親自點一碗。面對即將到來的春節，成員們也分享了自己的「過年必做清單」，JO特別分享，在家鄉時都會一邊吃年糕湯，一邊感受新年的氛圍，對他而言是相當重要的過年儀式。

&TEAM於去年創下多項亮眼成績，透過第三張單曲《Go in Blind (月狼)》和首張韓文迷你專輯《Back to Life》，成為首個在日本與韓國皆突破百萬張唱片銷量的組合，10月韓國出道後於首週即橫掃音樂節目三冠王殊榮。

&TEAM成員NICHOLAS（王奕翔，中）為台灣籍成員（圖／小娛樂）

心繫粉絲的&TEAM，不忘感謝一路以來支持他們的LUNÉ（官方粉絲名），副隊長FUMA感性分享，多虧有各位LUNÉ的支持，才能有機會站上紅白舞台，並承諾，絕對會給大家帶來精彩的表演。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》日前公布首波卡司，日本人氣男團King & Prince確定登台！除此之外，「小旋風」林志穎更是睽違16年再度驚喜重返紅白，另外蘇慧倫、動力火車、告五人、李千娜和女兒顧穎，都將輪番上陣。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於115年1月31日在台北小巨蛋登場，並於農曆除夕（115年2月16日）在臺灣電視台播出。

