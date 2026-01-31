&TEAM首登台視紅白拜年！Nicholas王奕翔狂指自己認證「我是馬」 團員竟「拿馬頭偷親親」

&TEAM拿起馬頭娃娃拍照，等一下，請問HARUA（右四）和MAKI（右三）的小馬頭在幹嘛？！

《2026超級巨星紅白藝能大賞》今（31）日在小巨蛋熱力開跑，全球人氣組合&TEAM首度登上紅白舞台。雖然隊長EJ與K遺憾缺席，但七位團員一現身依然氣場全開，NICHOLAS王奕翔帶著隊員帥氣回到家鄉，全場瞬間陷入瘋狂。他在記者會上真情流露：「很開心能回到家鄉，這也是我們第一次在家鄉的節目出演，雖然沒辦法九人一起，但我們七人的氣勢絕對不會輸，一定盡全力表演！」

HARUA難忘台北場向LUNÉ學中文

提到這次以七人體制登台，副隊長FUMA言談間滿是使命感，坦言雖然只有七個人來比較可惜，但能在NICHOLAS的家鄉演出感到非常榮幸，「雖然現場已經有很多支持我們的LUNÉ，但還是有很多人不認識&TEAM，希望能把我們的魅力完整展現給大家。」

廣告 廣告

NICHOLAS王奕翔（中）又回家啦！&TEAM首次登上台視紅白藝能大賞，直呼「第一次在家鄉節目表演」太開心啦。

回顧2025年，&TEAM在日韓市場寫下「雙百萬銷售」的傲人紀錄。YUMA眼神發亮地說，去年有太多難忘瞬間，相信2026年一定會創造更多奇蹟。HARUA則特別提到了去年的亞洲巡迴，「第一次在台北舉辦專場，見到很多新的LUNÉ、學了很多中文，那種跟粉絲一起創造舞台的感覺真的很棒。」

馬年本命年！NICHOLAS狂比自己認證「我屬馬」

既然來到台灣過年，成員們也現場大秀中文，除了標準的「新年快樂、恭喜發財」，還應景地祝大家「心想事成、馬年行大運」。現場準備了可愛的馬頭娃娃當道具，這群男孩私底下的「調皮魂」瞬間藏不住，YUMA拿起道具就往JO的頭上作勢敲下去，HARUA與MAKI則是在一旁操作兩匹馬互打，根本是調皮大男孩。

&TEAM隊長EJ與K未能參與本次台視紅白表演，成員們表示一定會全力以赴，帶來不同魅力的表演。左起FUMA、YUMA、JO、HAURA、MAKI、NICHOLAS、TAKI。

有趣的是，NICHOLAS拿到道具後，立刻指著小馬再指指自己，一臉驕傲地向現場強調：「我是屬馬的！」直接認證自己就是今年的本命年代表，可愛舉動讓全場記者發笑。

MAKI迎成年想揪團旅遊 NICHOLAS預告「秘密任務」

談到新年新希望，今年剛滿20歲的MAKI感性許願，希望能跟成員們一起去旅遊，並在音樂製作上有所突破；JO則展現熱血的一面：「2026年我想把自己燃燒到最亮！珍惜每一天，在更大的舞台上用最真誠的音樂面對大家。」

至於粉絲最期待的紅白舞台細節，TAKI預告這次演出將同時展現「強而有力」與「卡哇伊」的多重反差魅力。NICHOLAS最後更語帶神祕地埋下伏筆，透露今晚的演出中藏有專屬的「秘密任務」，目前絕對保密，要大家一定要準時收看直播。

更多鏡週刊報導

藝術扎根國境之南 紙風車《屏東幻想曲》走進恆春文化中心

余香凝專訪1／婚禮最難不是拜別 余香凝緊盯離婚父母還要「保衛古天樂」：老闆快被合照淹沒

余香凝專訪2／敲碗張孝全演愛情戲 余香凝無視男神「爸爸專業戶」標籤：演他長輩也可以！