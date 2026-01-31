&TEAM首登《紅白》 NICHOLAS曝藏秘密任務 喊話：帶來最好的表演

一年一度《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於今（31日）在台北小巨蛋登場，人氣男團&TEAM也在錄影前與台灣媒體見面，其中台灣成員NICHOLAS王奕翔特別分享了返鄉表演的心情，更透露團體準備了「秘密任務」給觀眾。

記者會前一日，&TEAM成員們在眾多粉絲的熱情歡迎下抵達松山機場，成員EJ與K因行程不克出席《2026超級巨星紅白藝能大賞》，但粉絲們仍然熱切期待他們的精彩表演。

&TEAM在正式錄影前的記者會上，大談這次來台的心情。(圖/記者鄧佩雯 攝)

成員FUMA在記者會上表示：「雖然這次不是9人完整陣容，但能回到NICHOLAS的出身地參與《紅白》，我們感到非常榮幸。上的粉絲們當然，但我認為還有很多人不認識我們，所以我們會努力展現團體的魅力和強大的表演。」

NICHOLAS王奕翔則以中文興奮地說：「很開心回到家鄉，這應該是我第一次回到家鄉的節目出演，就像FUMA哥說的，很可惜沒辦法9個人一起到，但是我們7個人不會輸掉，還是會盡我們的全力，帶來最好的表演，希望大家多多期待。」

當被問及回顧2025年最難忘的時刻，成員YUMA分享：「2025年在日本和韓國都達成了百萬銷量，這是最令人難忘的事。我們從粉絲那裡收到了很多回憶，所以2026年也要繼續努力，向粉絲表達感謝。」

&TEAM這次雖只有7人來台，仍表示會盡全力演出，帶來精彩表演。(圖/記者鄧佩雯 攝)

HARUA則提到：「去年我們首次進行亞洲巡迴演唱會，其中包括在台北舉辦的首場個人演出。因為這裡是NICHOLAS的家鄉，有很多第一次見面的粉絲，我們也學習了很多語言，感覺是和觀眾一起創造的舞台，留下了深刻的記憶。」

談到2026年的新目標和挑戰，成員JO表示：「希望2026年能成為完全燃燒的一年。每一天的努力和積累會帶來新的結果，所以要珍惜每一天，展現新的表現，希望能在更大的舞台上與粉絲相見，以真摯的姿態繼續努力。」

即將在今年迎來20歲的MAKI則透露：「我今年要滿20歲了，希望能藉此機會和成員們一起去旅行，那會讓我非常開心。另外，我也希望能稍微參與我們歌曲的製作。」

對於今晚的《紅白》演出，記者詢問是否有準備什麼驚喜，NICHOLAS王奕翔以神秘地表示：「今天的表演我們當然也準備了非常多的精彩的表演，還有秘密任務，現在沒辦法公布，但希望大家能夠好好期待我們今天的表演。」

&TEAM台灣成員NICHOLAS對於能回到家鄉表演感到非常開心。(圖/記者鄧佩雯 攝)

TAKI補充道：「這次我們將展示更多充滿&TEAM魅力的舞台，從我的強勁表演到柔和可愛的曲目，都會呈現給大家，請大家期待。」

在記者會結束前，全體成員用中文向台灣觀眾拜年，齊聲說道：「新年快樂，恭喜發財！」NICHOLAS王奕翔還特別補充：「心想事成，馬年行大運！」

&TEAM自2022年推出首張出道EP《First Howling : ME》以來，憑藉充滿能量的演出風格與整齊劃一的舞台表現獲得廣泛關注。去年，他們更創下多項亮眼成績，透過第三張單曲〈Go in Blind (月狼)〉和首張韓文迷你專輯《Back to Life》，成為首個在日本與韓國皆突破百萬張唱片銷量的組合。

