&TEAM首登《2026紅白》 NICHOLAS回鄉秀「刀群舞」

《2026超級巨星紅白藝能大賞》今（13日）宣布邀請&TEAM登台演出。由來自不同背景成員組成的&TEAM，自2022年推出首張出道EP《First Howling : ME》以來，以充滿能量的演出風格與整齊劃一的舞台表現獲得關注。對於能夠再次回到家鄉表演，成員NICHOLAS表示非常開心與期待，期望透過這次機會讓大家一睹&TEAM的「刀群舞」魅力，用精彩的演出陪伴觀眾歡度農曆新年。

&TEAM回憶上次來開演唱會時，品嘗到的各種美食，其中MAKI對牛肉麵念念不忘，笑說上次只吃了一口隊友的牛肉麵，這次一定要親自點一碗，好好地享受牛肉麵的美味。而面對即將到來的春節，成員們也分享了自己的「過年必做清單」，JO特別分享，在家鄉時都會一邊吃年糕湯，一邊感受新年的氛圍，對他而言是相當重要的過年儀式。

&TEAM於去年創下多項亮眼成績，透過第三張單曲《Go in Blind (月狼)》和首張韓文迷你專輯《Back to Life》，成為首個在日本與韓國皆突破百萬張唱片銷量的組合，人氣與實力備受肯定，回顧起種種榮耀，心繫粉絲的&TEAM，也不忘感謝一路以來支持他們的LUNÉ（官方粉絲名），副隊長FUMA感性分享，多虧有各位LUNÉ的支持，才能有機會站上《2026超級巨星紅白藝能大賞》舞台，與大家分享屬於&TEAM的獨特魅力，並承諾：「會帶著對LUNÉ的滿滿感謝，給大家帶來精彩的表演！」喊話LUNÉ與觀眾朋友敬請期待。

