「&TEAM」參戰《紅白藝能大賞》 王奕翔返鄉炫刀群舞

台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》1月31日將在台北小巨蛋登場，繼宣布日本男團「King & Prince」參加後，今（1╱13）再公布另一組男團「&TEAM」，台灣成員王奕翔（NICHOLAS）非常開心再次回到家鄉表演，期望讓大家一睹「&TEAM」的「刀群舞」魅力。

「&TEAM」上次來台開唱品嘗到各種美食，MAKI對牛肉麵念念不忘，笑說上次只吃了1口成員的這次一定要點1碗，面對即將到來的春節，成員們也分享「過年必做清單」，JO透露會邊吃年糕湯邊感受新年的氛圍，對他而言是相當重要的過年儀式。

去年「&TEAM」以第3張單曲〈Go in Blind（月狼）〉和首張韓文迷你專輯《Back to Life》成為首個在日韓皆突破百萬張唱片銷量的組合，10月在韓國出道首周即橫掃音樂節目三冠王殊榮。

回顧種種榮耀，「&TEAM」不忘感謝LUNÉ」（粉絲名稱），副隊長FUMA感性表示多虧有「LUNÉ」的支持，才有機會站上《2026超級巨星紅白藝能大賞》舞台，並承諾：「會帶著對LUNÉ的滿滿感謝，給大家帶來精采的表演。」

