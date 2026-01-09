TEAM FORD 本月試乘Territory Kuga 限時加碼
（記者卓羽榛臺北報導）福特六和限時推出「TEAM FORD SUV雙戰力 #點燃你的經典名場面」期間限定活動，邀請你體驗「TEAM FORD SUV」The All-New Ford Territory與The All-New Ford Kuga雙重產品魅力！自2026年1月9日起至2月28日止，至全台Ford展示中心完成Ford Territory與Kuga雙車系試駕活動，即可獲得「國際賽車體驗之旅」（行程價值新台幣10萬元整含稅）抽獎資格乙次，最大獎有機會親臨F1 2026新加坡站或日本站，感受世界頂級賽事的極速魅力！此外，福特六和將陸續於全台指定地點舉辦Ford品牌車展，邀請消費者親身體驗雙SUV強大戰力，展開全新冒險旅程！
TEAM FORD SUV 休旅雙戰力：Ford Territory & Kuga全面滿足台灣消費者各種駕駛情境
新紀元油電雙能休旅The All-New Ford Territory憑藉新世代油電動力架構、先進車用科技，與媲美L-SUV的寬敞車室空間，上市即深受台灣消費者喜愛。其中動力方面搭1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，透過Hybrid永磁電動P3 Motor（驅動電機）及Hybrid永磁電動P1 Motor（發電電機）實現電能直驅與高效發電，激發綜效最大馬力245ps/扭力55.6kg-m的動力輸出，並創造20.0km/L的最佳平均油耗表現，綜效續航里程突破1,000公里，實現超高節能效率。
而歐洲超能智駕跑旅The All-New Ford Kuga，以優異的歐系造車工藝、賽道SLA專利懸吊系統，與後獨力懸吊鋁合金下控制臂，提供優異於競品的操駕實力，動力則採用1.5T EcoBoost®渦輪增壓汽油引擎，專屬調校輸出最大馬力187ps與最大扭力25.3kg-m，搭配8速自排變速箱及多種駕駛模式，讓車主都能感受到每一次駕馭的熱血與激情。此外「TEAM FORD SUV」Ford Territory & Kuga皆承襲了Ford智能安全的DNA，除標配榮獲美國權威消費者評鑑前三名的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，兩台車型皆以超過50%的超高剛性硼鋼鋼材佈局，讓每一次的駕馭更有信心，且都是對每個家庭深刻的安全承諾。
TERRITORY & KUGA | TEAM FORD SUV 雙戰力｜點燃你的經典名場面 影片連結
Ford品牌車展重點新車齊聚一堂 宣示產品優質競爭力
為讓台灣消費者近距離體驗Ford品牌新車各項先進造車工藝，福特六和選擇以更貼近消費者的品牌車展形式走訪全台，1月10日起分別於北中南東全台共5處地點展開Ford品牌車展。其中期程最長展示站點將於1月15日至1月26日進駐台北三創園區1樓十二立方，現場將展示新紀元油電雙能休旅The All-New Ford Territory、歐洲超能智駕跑旅The All-New Ford Kuga、美式智駕運動皮卡New Ford Ranger以及歐洲進口正七人座New Ford Tourneo Connect福特旅玩家，現場更規劃1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電架構 & 鋼骨結構實體展示區，透過完整的展區規劃，打造專屬於Ford的品牌舞台，展現Ford橫跨多元級距、具備完整廣度的產品陣容。
台北三創Ford品牌車展活動中，福特六和同步規劃多元豐富的互動內容。包括「Ford說文解字」、「油電駕駛我最行」、「Per4mance Hybrid知識王」等各項互動遊戲，週末時段更安排專業汽車達人講堂，近距離分享購車心得與專業知識；活動期間完成拍照打卡上傳，即可獲得限量的知名特色小點，現場下訂再享The All-New Ford Territory限量1:43合金模型車或專屬限量美式老帽等多項好禮，高規格展演內容，讓所有車迷朋友收穫滿滿。
串聯試乘體驗與實體車展 TEAM FORD打造完整品牌體驗
透過「TEAM FORD SUV雙戰力 #點燃你的經典名場面」期間限定活動，福特六和邀請消費者親身試駕體驗Ford Territory與Kuga的產品實力；同時藉由Ford品牌車展的實體展演，完整呈現品牌多元車款與先進造車工藝。從試乘體驗到品牌現場互動，福特六和期望讓更多消費者近距離感受TEAM FORD所代表的性能精神與休旅魅力，開啟屬於自己的經典駕馭時刻。
