Team Taiwan尚勇春聯發放湧人潮 朱正軒祝福台灣隊尚勇一整年

立法委員林宜瑾、台南市議員朱正軒發放「Team Taiwan 尚勇」春聯，現場一早便湧現排隊人潮，許多民眾熱情領取，氣氛熱絡。 圖：林宜瑾服務處提供

[Newtalk新聞] 立法委員林宜瑾、台南市議員朱正軒今（18）日於永康服務處及鹽行聯絡處同步發放「Team Taiwan 尚勇」春聯，現場一早便湧現排隊人潮，許多民眾熱情領取，氣氛熱絡。

林宜瑾指出，2024年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，為台灣留下無數感動與驕傲的時刻，也凝聚了全民的向心力。去年推出的「台灣尚勇」春聯獲得市民熱烈回響，不少鄉親反映希望能延續這份屬於台灣的感動與驕傲。蔡其昌會長今年也特別再推出「Team Taiwan 尚勇」春聯，象徵把台灣隊奪冠的氣勢，化作新年的祝福，陪伴大家迎接嶄新的一年。

朱正軒表示，Team Taiwan 尚勇不只是口號，而是一種台灣人的精神。從球場上的團結拚搏，到日常生活中的努力打拚，台灣人總是在關鍵時刻展現韌性與勇氣。他也特別祝福每一位台灣隊球員，期盼這份支持能延續到今年三月即將開打的世界棒球經典賽，為台灣再創佳績。

台灣的棒球運動能夠再次被大眾喜愛，是靠著無數人的支撐與拚搏，近年科學化、制度化的訓練模式，更讓台灣選手步入頂尖的隊列。感謝蔡其昌身為立委及中華職棒會長，居中整合資源協助球員，讓台灣的職棒更上一層樓。

林宜瑾也強調，發放春聯不只是過年的傳統，更是一份對台灣的祝福與期許，希望透過「Team Taiwan 尚勇」，讓更多人感受到對台灣的認同與驕傲，一起尚勇一整年。

