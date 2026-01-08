「Team Taiwan尚勇」新年春聯票選結果出爐！ 蔡其昌宣布「開始印製」徵求200個發放點

台中市 / 武廷融 綜合報導

中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌去年發放「臺灣尚勇」春聯掀起熱潮，而今年則邀請書法家王振邦老師親題，將TEAM TAIWAN的字形融入台灣的島嶼輪廓之中，並延續「尚勇」精神。蔡其昌今(8)日表示，經過超過3萬人參與春聯的票選，有高達95%的朋友選擇金色版春聯，接下來會開始印製，另外蔡其昌也徵求200個發放點，希望能讓想要春聯的民眾都能夠拿到。

蔡其昌日前公布新年春聯，特別邀請到書法家王振邦老師親題，將TEAM TAIWAN的字形，融入台灣的島嶼輪廓之中，「筆畫之間，是土地的形狀，也有凝聚台灣的精神」，而下方的「尚勇」，則是來自去年發出的一百萬張《臺灣尚勇》春聯，蔡其昌說「因為尚勇，不只是在球場上，也在我們面對生活、面對未來的每一個選擇裡。」

蔡其昌也在今日發文表示，超過3萬人參與春聯的票選結果出爐，有高達95%的朋友選擇金色版春聯，接下還會開始印製。蔡其昌也徵求大約200個可以協助春聯發放點，希望能夠讓全台灣想要春聯的民眾都能順利拿到，「如果有意願的朋友，可以填寫一下表單。如有確認，會有同仁打電話聯繫您，謝謝協助。」

