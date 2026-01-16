Team Taiwan帽T超夯！蔡其昌曝最快下週販售 稱正規劃「台灣之夜」應援晚會

立委蔡其昌受訪。廖瑞祥攝



備戰2026年第六屆世界棒球經典賽，台灣隊昨天開始第一階段集訓，選手們身穿藏青色「Team Taiwan」帽T，隨即引發球迷熱烈討論。中職會長、立委蔡其昌今（1/16）天表示，確實收到很多網友，甚至立法院助理、記者們都在詢問如何購買，目前廠商已經加緊生產，最快下週就會開始販售。另外，經典賽門票昨天正式開賣，但一票難求，蔡其昌說，希望能在東京市區尋找合適的室內場地，舉辦類似「台灣之夜」的應援晚會。

蔡其昌今早身穿「Team Taiwan」帽T出席黨團大會，隨即被媒體包圍，他表示，昨天國家隊開訓典禮結束後，大量網友，甚至立法院助理、記者們都已經在「敲碗」詢問。蔡其昌說，包括自己穿上的，還有包括教練彭政閔、王建民昨天所穿的帽T外套，以及另一款棒球外套，這三項商品目前最受球迷關注。

蔡其昌表示，為了讓球迷可以穿上「Team Taiwan」帽T到日本加油，所以今年特別採取「實體先行」的販售方式。他說，由於2月底中職將與日本職棒火腿隊、軟銀隊舉行交流賽，聯盟規劃在交流賽前，讓相關加油商品正式開賣，方便球迷直接購買現貨。

蔡其昌指出，目前廠商已經全面加速生產，希望能讓大家順利買到正版商品，至於實際開賣時間，他預計預計最快將於下週起陸續啟動，相關資訊將統一公布於中華職棒聯盟官方網站。

蔡其昌提醒，請民眾小心詐騙，「Team Taiwan」沒有隨便授權，所以一定要認清官方管道，「商城才是正版的。」

另一方面，經典賽一票難求，蔡其昌說，原本評估「台灣對日本」、「台灣對南韓」會比較搶手，結果助理昨天反映，連台灣對捷克都賣得非常好，由於捷克球迷對棒球的關注度有限，幾乎可以確定多半是由台灣球迷購買。

蔡其昌透露，自己跟日方多次溝通，但對方堅持賣票方式不變，因此只能請球迷朋友盡量去想辦法購買。他表示，據了解可能仍有部分門票尚未完全售出，但實際剩餘數量與場次仍需進一步查證，待確認後會再對外說明。

最後，蔡其昌表示，由於台日戰最難買票，聯盟已結合民間募資平台與台灣相關團體發起行動，他也希望在東京市區找一個室內場地，舉辦「台灣之夜」的應援晚會，讓買不到票的球迷也可以加油應援。

