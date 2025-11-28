Team Taiwan挺日本！民團邀謝長廷大啖水產籲全民響應

前駐日代表謝長廷(右三)28日出席「友誼水產 善的循環：Team Taiwan挺日本」記者會，與會者品嚐日本水產美食，以實際行動支持「在關鍵時刻支持台灣的朋友」。(記者羅沛德攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕中國不滿日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」立場，持續祭出旅遊及水產禁令施壓。台北大同扶輪社今(28)日邀請前駐日代表、總統府資政謝長廷，以及立委郭國文、陳冠廷等人召開記者會並現場品嚐日本水產，呼籲台灣民間以實際行動支持日本，讓台日關係在「善的循環」下持續深化，成為台日共同面對挑戰時最堅實的夥伴關係。

中國對日祭出經濟報復，除旅遊禁令外更藉故禁止日本水產品進口。繼總統賴清德日前大啖北海道帆立貝親身相挺，躍上日本各大媒體版面後，大同扶輪社長李明峻今邀請謝長廷、郭國文、陳冠廷，以及扶輪社3482地區前總監許章賢、台日產經友好促進會會長葉建揚召開記者會，並於現場品嚐日本水產干貝、獅魚、真鯛為象徵，喊出「Team Taiwan挺日本」口號，呼籲台灣民間及更多企業團體響應。

李明峻致詞說，台灣與日本是「善的循環」，包括921地震時日本給台灣很多協助，日本發生311地震，台灣一樣盡全力協助日本，這種相互信賴關係在民間可說是史無前例。因此，盼扶輪社民團身分拋磚引玉，希望台灣各界盡一份力量協助日本。

謝長廷表示，2021年他擔任大使時，日本前首相安倍晉三拿著台灣鳳梨拍照並稱讚「好吃」，他覺得這就是「善的循環」，緊接著日華懇的國會議員、台僑民間團體接續發起，當年鳳梨銷日本數量增加8倍，顯示積少成多很有力。他說，政府間的看法不同，但「不應該制裁人民」，對人民不公，因此這次也發起支持日本水產。

郭國文身兼亞東國會議員友好協會會長，他說，高市的主張和言論是一貫的，並沒有因為執政或當選後有所不同，除安倍聲援台灣鳳梨外，台灣的石斑魚、芒果遭中國抵制時，日本也大量採購進口。

郭指出，中國對日本旅遊的抵制、粗暴言論和軍演，會更日本國民更加理解台灣遭中國壓迫的處境，也會加強台日之間具命運共同體的體悟，台日間在天災下形成善的循環，而中國的抵制卻來自人禍，這種壓迫只會讓台日之間關係更加友好。

陳冠廷則強調，高市提出「台灣有事即日本有事」是以兩國國家利益為目標，無論任何一方受到破壞跟威脅，對彼此而言都是傷害，所以台日關係是以彼此的利益為座標，而非中國，台日關係的友好並不是因為厭惡哪個國家。

