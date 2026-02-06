Team Taiwan 粉絲動員中！為 3 月 WBC 世界棒球經典賽啟動各種應援行動

2026 WBC 是什麼？為何讓台灣球迷高度關注？

世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）是由美國職棒大聯盟（MLB）主辦的國際棒球賽事，各國頂尖選手以國家隊形式出戰，被視為棒球界最具代表性的國際賽之一。對台灣球迷來說，WBC 不只是一場比賽，而是一段「全體切換成國家隊模式」的時間。

隨著 2026 年 WBC 進入倒數，官方陸續釋出賽程與相關資訊，台灣棒球迷的行動力也同步升溫。除了緊盯購票消息、轉播平台動態外，還有一群人選擇不再只是等待——由民間自發組成的「Team Taiwan 挺台灣應援小組」，在嘖嘖募資平台推出多階段應援專案，集結球迷力量，用實際行動替國手加油。

對不少球迷來說，這不只是「買不到票的備案」，而是一種「不管人在不在球場，都要站在 Team Taiwan 那一邊」的集體共識。

東京台日大戰轉播方案一上線，20 分鐘火速達標

棒球話題持續在社群延燒，1 月 30 日，應援小組再加碼推出第三階段方案——「東京轉播台日大戰活動」，讓無法進場的球迷，也能在東京市區的室內場地一起看球、集體應援。

方案於當日中午一上線，東京場外近 5000 席名額在短短時間內被掃空，募資金額迅速達標。連中華職棒會長蔡其昌都忍不住在 Threads 發文笑稱：「你們這些台灣人的狼性是不是要逼我再去租一顆蛋啊🫠」。

留言區瞬間變成另一個應援現場。有人成功搶到名額，立刻留言感謝應援團隊的努力；也有人感性寫下：「進不了球場，那就進台灣的場外應援，讓日本人看看什麼叫團結。」即使名額秒殺，討論卻沒有因此降溫，反而在社群持續擴散，形成一波屬於球迷自己的「場外搶票小旋風」。

沒搶到票也別急，脆友各自展開「不缺席應援法」

即使沒搶到球場入場票，或錯過東京轉播活動名額，棒球迷們的應援行動並沒有因此停下。有人列出自己的備戰清單，語氣看似冷靜，實則滿滿決心：「關於我跟朋友目前為了 WBC 所做的準備——機票：已訂好、住宿：已訂好、手上：0 張票。」貼文一出，立刻引發棒球同好的共鳴。

也有脆友把注意力轉向轉播畫面本身。當 Netflix 日本釋出 2026 WBC 預告片時，有人第一時間截圖分享，發現畫面中不只出現中華隊，還收錄了張育成的二分追平分，以及「大師兄」曾被鳥谷敬盜壘的經典瞬間，讓不少球迷直呼「這次真的沒有被漏掉」。

實用派球迷則開始交流跨國看球攻略。有網友發文詢問：「在台灣買了 Netflix，到了東京能不能看 WBC？」底下很快就有網友實測回覆可以。這些看似零散的分享，逐漸在留言區串成一份「球迷自救指南」，也讓不少原本焦慮的粉絲安心不少。

比賽還沒開打，Team Taiwan 的應援早已在世界各地展開。對許多台灣球迷來說，重點不只是在不在球場，而是無論身在何處，都能找到屬於自己的方式，一起為台灣隊加油。



