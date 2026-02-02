Team Taiwan！華航包機助陣WBC 日本航線再推優惠

中華航空今日宣布，全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助Team Taiwan包機，陪伴球員前進日本。（華航提供／陳祐誠台北傳真）

中華隊3月將前進日本參加2026世界棒球經典賽（WBC），中華航空今日宣布，全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助Team Taiwan包機，陪伴球員前進日本，讓選手們以最佳狀態迎接國際挑戰，勇闖世界級舞台。

華航指出，棒球是台灣最具代表性的運動，也是凝聚全民感動的重要力量，此次贊助包機，除了讓球員重溫世界棒球12強賽的感動，更期盼能喚醒全民的棒球魂。

華航支持的旅美棒球好手林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲也積極為WBC備戰，此行將由華航把全台灣的加油聲化作旅程中舒適的飛行體驗，陪伴Team Taiwan以最高士氣迎戰世界強隊。

為讓全台球迷更貼近本次經典賽事，華航特別打造Team Taiwan 應援專屬網站，同步推出首波日本航線促銷活動，即日起至2月22日，台灣出發日本全航線祭出最低78折起優惠，精選航線台北－東京成田9492元起、台北－大阪9660元起（以上均為未稅價）。2月24日開始，也將透過趣味集氣的粉絲互動遊戲，抽卡提供促銷折扣碼，邀請球迷親臨日本，開啟專屬應援之旅為中華隊喝采。

