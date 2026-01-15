TEAM TAIWAN！WBC經典賽3/5-3/18鎖定台視 賽程一次看

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3/5至3/18火熱登場，這是包含「最多頂級職業球員」的國際層級棒球賽事，被視為是「棒球界世界盃」，本屆參賽卡司更是星光熠熠，超級球星大谷翔平、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）等人都將出戰，TEAM TAIWAN也已如火如荼展開集訓，陳傑憲續任隊長，旅外好手鄭宗哲、張弘稜、林家正等人也都投入訓練，球迷相當期待。台視將為您轉播本屆賽事，敬請鎖定台視主頻，一起為TEAM TAIWAN加油！

廣告 廣告

經典賽首輪分成A、B、C、D四組進行單循環賽，TEAM TAIWAN被分到C組，將與日本、澳洲、韓國、捷克在東京巨蛋廝殺，爭奪8強門票，若能成功晉級，將前進邁阿密爭取更高榮耀。

首輪中華隊賽程：

中華隊首輪賽程。圖／台視新聞製圖

▸ 轉播平台｜台視主頻

▸ 轉播時間｜３/５㊃ -３/１８㊂

【 直播聊天室請鎖定台視新聞YouTube 】

責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

WBC／台灣隊開訓！ 32人集訓名單曝「鄭宗哲.張弘稜.林家正」入列

多強投辭WBC！台灣隊調度面臨考驗？ 球評這樣看

WBC／向韓國宣戰？ 韓媒：台灣為8強展開地獄式訓練