TECH WORLD館搬回台灣了！錯過大阪世博沒關係 嘉義台灣燈會原館重現

大阪世博「TECH WORLD館」於展覽期間引發國際高度關注、獲得廣大正面迴響，經濟部今（4）日表示，世博台灣館會在今年台灣燈會於嘉義重現，自3月2日開始到3月15日，每日上午10點到晚間10點開放參觀，預約系統明（5）日中午12時上線，預約成功憑QR Code入館。

經濟部指出，TECH WORLD 館是台灣首度於海外，從無到有，自主完成策劃、設計、工程與營運的世界級展館。展出期間長達184天，吸引超過百萬人次參觀，不僅榮獲國際獎項肯定，也在日本社群平台與各國訪賓間累積極高人氣，成功讓世界看見台灣融合科技、設計與文化的整體實力。

台灣TECH WORLD館以「連結世界，共創未來美好生活」為主題。（資料照，黃信維攝）

在大阪展出期間，國內陸續有民眾表達希望能在台灣體驗TECH WORLD館展出，經濟部表示，這份來自民眾的期待，成為TECH WORLD館回到台灣重現的重要動力，為此，經濟部在有限的時間與資源預算條件下，積極整合相關單位與執行團隊，努力促成TECH WORLD館於台灣燈會重現，讓國際級展演成果能回到國內，與更多國人分享。

經濟部進一步說明，為了回應國人期待，團隊盤點了北、中、南將近30個可能場地，逐一比較，考量2026台灣燈會屬全國性活動，與大阪世博都具有節慶及歡樂氣氛，最後選定在這個活動中重現TECH WORLD館，讓更多民眾共同參與，一起歡慶元宵節。

此次於嘉義重現的TECH WORLD館，延續大阪世博的核心精神與展示亮點，透過沉浸式展演方式，呈現台灣在科技創新、文化多元與產業實力上的整體形象，讓國人在熟悉的土地上，也能感受曾讓世界驚豔的感動時刻。

