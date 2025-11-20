Teddy捲閃兵案消失半年 剃平頭首發聲經紀人證實「入伍了」

【緯來新聞網】前SpeXial成員陳向熙（Teddy）因偽造血壓異常醫療證明逃避兵役，今年5月遭到檢方拘提後，以28萬元交保，6月遭起訴。第一時間，接演的BL劇《向流星許願的我們》火速換角，他也消失在社群平台上半年，今（20日）突然分享一張剃平頭的照片，並寫下「這段時間經歷了不少事，讓你們擔心了」，而經紀人歲後也證實「Teddy今早已經入伍」。

Teddy閃兵後已經入伍。（圖／翻攝自Teddy IG）

Teddy在被逮補後至今沉寂半年，第一次在社群上發聲寫下「能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。 我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。」並說：「我會認真整理自己， 再次謝謝你們的包容。」而經紀人也證實Teddy已經入伍當兵，表示，「我們會全力配合兵役相關安排，司法部分也會尊重並配合檢調後續流程。謝謝大家的關心。」

