TEEN TOP成員創造出道16年首認愛 長文揭內心轉變

韓國男團TEEN TOP成員創造首度認愛。（圖／翻攝自創造IG）





韓國男團TEEN TOP自2010年出道，至今已有16年的時間，成員創造4日透過社群平台以黑底白字寫下長文，宣告自己「正在戀愛中！」他也坦言在公開前曾有過掙扎，但因為是人生中的一大轉變，因此想要親自向粉絲說明。

創造提到，可能有些人已經知道，也可能有些人會感到驚訝，雖然「交往中」是值得開心的事，但同樣也必須謹慎面對，「這並不是可以輕描淡寫帶過的話題，我也不想隨意說出口，所以在整理好自己的心情與狀況後，才小心地寫下這些話。」

談到女友，創造直言在16年活動的過程中，在情感或心理上都曾經有過不穩定的時刻，但即便如此，對方依舊支持並且引導他朝更正面方向前進。創造透露因為擔心、害怕而沒能提早說明，同時也感謝粉絲們的支持，祝福大家新的一年都能健康、幸福。

TEEN TOP成員創造寫下長文曝心聲。（圖／翻攝自創造IG）

TEEN TOP成員創造寫下長文曝心聲。（圖／翻攝自創造IG）



