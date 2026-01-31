TEL深耕台灣30年 AI晶片關鍵設備廠拚在地服務與供應鏈升級

【記者呂承哲／台北報導】作為全球前四、亞洲第一大的半導體設備廠，東京威力科創Tokyo Electron（TEL）憑藉全球領先的設備出貨量與專利布局，長年穩居AI晶片製造供應鏈關鍵角色。為強化對台灣客戶的在地支援，TEL於1996年成立TEL台灣，至今已深耕30年，持續投入研發、人才培育與供應鏈建構，成為支撐台灣先進製程發展的重要合作夥伴。

TEL台灣指出，公司多年來持續擴大在台投資，陸續建立研發中心、訓練中心、委外製造中心及營運據點，透過整合研發、訓練、生產與維修等完整服務體系，提升設備技術創新與營運效率。此一在地化布局，有效協助半導體客戶加速導入先進製程技術，強化市場競爭力，也進一步鞏固台灣在全球半導體產業鏈的關鍵地位。

在人力資源方面，TEL台灣強調「人才驅動企業成長」理念，30周年以「感恩三十威創AI」為主軸，舉辦員工選拔、家庭日與尾牙活動，打造多元共融職場環境，感謝員工與合作夥伴長期支持。同時，公司也持續推動集團「TEL FOR GOOD」公益計畫，投入社會關懷、環境保護與科普教育。

其中，TEL台灣已連續10年舉辦「TEL Robot Combat機器人大賽」，推動科技教育與人才培育，並透過加碼獎金與冠軍赴日參訪機會，讓學生有機會接觸國際級先進技術。此外，公司也推動「集食送愛」公益專案，7年來號召員工認購並包裝近8000份食物箱，支援偏鄉弱勢家庭，今年更結合30周年擴大邀請合作夥伴共同參與，深化企業社會責任。

在供應鏈合作上，TEL台灣持續強化與本土供應商的夥伴關係，透過年度供應商大會分享市場趨勢、技術發展及永續策略，並於30周年活動中特別設立合作夥伴獎項，表彰長期支持的供應鏈夥伴，進一步提升台灣半導體供應鏈整體韌性。

TEL台灣提供

TEL表示，透過與客戶及供應鏈夥伴的緊密合作，公司在台30年穩定成長，獲得客戶及政府單位多項肯定，包括經濟部「關鍵供應鏈夥伴獎」。近6年來，公司在台員工規模與營收皆成長至近3倍，顯示在AI與先進製程需求帶動下，設備市場持續擴張。

展望未來，TEL台灣將持續聚焦技術創新、人才培育與企業永續發展，並攜手台灣半導體產業鏈強化全球競爭力，打造更具韌性與活力的產業生態系，迎接AI世代帶來的新一波產業機會。

TEL台灣已連續10年舉辦「TEL Robot Combat機器人大賽」。公司提供

